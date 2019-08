Llullas sukritikavo Eurolygą ir FIBA: „Tvarkaraštis turėtų būti derinamas su žaidėjų poreikiais“

Nuotr.: Zuma Press – Scanpix

Ispanijos rinktinės ir Madrido „Real“ gynėjas Sergio Llullas, duodamas interviu tinklalapiui „AS.com“, sukritikavo Eurolygos ir FIBA kuruojamus tvarkaraščius bei aptarė planus keltis į NBA.

Nuo ateinančio sezono pasikeičianti Eurolygos sistema reguliariajame sezone pakels rungtynių skaičių nuo 30 iki 34. Tai, pasak Llullo, ne į gerą.

„41-os rungtynės iki trofėjaus yra per daug. Sudėjus viską matyti, jog kiekviena komanda per sezoną sužais daugiau nei 100 susitikimų. Reiktų atidžiau derinti tvarkaraštį bei saugoti žaidėjus, nes be jų nebus ir krepšinio“, – Eurolygos tvarkaraščio spragas vardino Ispanijos rinktinės įžaidėjas.

Kritikos Llullas pažėrė ir FIBA, kuris, pasak krepšininko, su naująja čempionatų atrankos sistema nėra draugiška žaidėjams.

„Manau, kad rungtynių tvarkaraštis turėtų būti derinamas su žaidėjų poreikiais. FIBA langų metu neleidžiama dalyvauti geriausiems rinktinių žaidėjams. To negali daryti nei NBA, nei Eurolygos krepšininkai, nes nė vienas iš šių čempionatų neturi pertraukų. Tai beprasmiška.

Kalendorius yra pilnai užpildytas rungtynėmis. Visuomet noriu dalyvauti Ispanijos rinktinės susitikimuose, bet Madrido „Real“ yra tas klubas, kuris man moka. Jei vieną dieną turiu tiek rungtynes su Madrido komanda, tiek susitikimą su nacionaline rinktine, žinoma, kad pasirinksiu žaidimą „Real“ gretose. Tas pats yra ir su NBA žaidėjais“, – nepatogią situaciją įvertino Llullas.

Interviu metu krepšininkui buvo užduotas klausimas, susijęs su persikėlimu į NBA. Llullas atsakymą pradėjo viltingu sakiniu: „Durų į NBA dar neuždarau“.

„Labai vertinu Hjustono „Rockets“ kasmetinį susidomėjimą manimi. Vertinu ir jų pagarbą mano sprendimams. Jie visada teigiamai priima mano ketinimus. Vis dėlto šiuo metu aš esu susikoncentravęs į nacionalinės komandos reikalus“, – detaliau paaiškino ispanas.

31-erių Llullas į nacionalinę Ispanijos rinktinę sugrįš rugpjūčio 31 – rugsėjo 15 dienomis Kinijoje vyksiančiame pasaulio krepšinio čempionate. Ispanijos rinktinė grupės etape varžysis su Puerto Riko, Tuniso ir Irano rinktinėmis.

Praėjusį sezoną, vilkėdamas „Real“ marškinėlius, Llullas Eurolygoje per 20 minučių vidutiniškai pelnydavo po 10,5 taško, atlikdavo po 4 rezultatyvius perdavimus bei atkovodavo po 2 kamuolius bei taip fiksuodavo 9,3 balų naudingumą.