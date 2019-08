Krepšininko karjerą baigęs T. Sabonis prisijungia prie „Žalgirio“ dublerių trenerių štabo

Koks

jis gali buti treneris 27-iu metu? Ok, stazuosis, mokysis, bet kad treneriu but, tai turi visu pirma but pats praejes krepsininko kelia, o koki jis kelia praejo jei 27-i, o jau kedai pakabinti ant vinies? Cirkas. Cia daugiau nei aisku, kad Arvydelis pasidarbavo vardan savo sunaus. Ir isvis, vien del to, jog jis yra visu laiku geriausias Lietuvos krepsininkas, dar nereiskia, kad jis yra tinkamiausias zmogus eiti Prezidento pareigas. Per senas jis, per letas jo mastymas, nieko unikalaus jis i Lietuvos krepsini tikrai neinesa. Ne jam vieta sedet ten. Pasikeistu jis, pasikeistu ir tokie apgailetini treneriai kaip Adomaitis, o sulyg tuo ir D-Mo pagaliau butu sugrazintas ten, kur jam ir vieta. Ir neidomu man ka sako pensininkai Maciulis ir Kalnietis. Tiem jau irgi laikas pailset, o su D-Mo, JV, Domantu, Kuzminsku ir nauju treneriu mes top 4 visada ir visur. Dabar va 6 liekam ir tipo reikia dziaugtis? Tuo tarpu super treneris ne tik kad apsitraukineja uz Lietuvos rinktines vairo, bet tuo paciu dar ir kluba treniruoja, nes jis gi super treneris - keliais frontais gali varyt. Dar, manau, pora vaiku grupiu galetu pasiimt drasiai. Krepsinio isminties is sensejaus Dainelio nebus per daug.