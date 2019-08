Moterų rinktinė susirinko į papildomą stovyklą: Šerniui nerimą kelia besikartojanti lyderės situacija

Nuotr.: FIBA

Nuotr. FIBA

Lietuvos vyrų krepšinio rinktinei šią savaitę pradėjus stovyklą Kaune, šiame mieste savaitgalį susirinko ir pajėgiausios Lietuvos krepšininkės. Vyriausiojo trenerio Manto Šerniaus ir LKF inicijuotų pratybų tikslas – iš anksčiau pasiruošti lapkritį prasidėsiančiai atrankai į 2021 metų Europos čempionatą.

Kamilė Nacickaitė Pozicija: SG, SF Amžius: 29 Ūgis: 182 cm Gimimo vieta: Šiauliai, Lietuva

Mūsiškės tris langus vyksiančioje kvalifikacijoje pateko į E grupę kartu su Serbija, Turkija ir Albanija. Su pastarųjų dviejų nacionalinėmis komandomis lietuvės susikaus pirmajame lapkričio lange, kuriame, anot Šerniaus, jo auklėtinės iš karto privalės demonstruoti pergalingą krepšinį.

„Laukia dvejos pačios svarbiausios rungtynės, – tinklalapiui „BasketNews.lt“ sakė Šernius. – Dėl to norisi, kad žaidėjos už pusantro mėnesio grįžtų jau kuo geresnės formos, dėl to norisi šiek tiek pasidaryti namų darbus. Bus šiek tiek individualaus darbo, įsivesime kai kuriuos derinius, kad (lapkritį) atvykusioms žaidėjoms per 3-4 treniruotes jau būtų lengviau atsiminti ir greičiau įeitume į žaidimo ritmą.“

Burtai lietuves su Albanija suvedė antroje atrankoje paeiliui. Praeitoje Lietuvos krepšininkės savo varžoves sutriuškino 119:61 ir 146:58, bet daugiau pergalių per šešis susitikimus nepasiekė ir antrą kartą iš eilės liko už Europos čempionato ribų.

Paskutinį sykį mūsiškės šiame turnyre dalyvavo 2015-ais metais bei jame užėmė aštuntąją vietą.

2019 metų kvalifikacijoje kelią užkirto vengrės ir rusės, dabar tą patį mėgins padaryti Serbija ir Turkija. Šiemet serbės Senojo žemyno pirmenybėse iškovojo trečiąją vietą, tuo metu turkės liko 14-os.

„Serbija bus tikrai rimtas riešutas, – pareiškė Šernius. – Labai priklausys nuo to, kas suvažiuos į rinktinę ir kaip į tai pažiūrės Serbijos rinktinės žaidėjos, nes po šio čempionato buvo visokių atgarsių. Turkijos rinktinė per paskutinius penkerius metus visą laiką buvo tarp penkių-šešių stipriausių komandų, bet paskutiniame Europos čempionate liko 14-os ir dėl to papuolė į antrąjį krepšelį.

Komanda visą laiką turi vieną stiprią natūralizuotą WNBA krepšininkę, o prieš šį čempionatą treneris išreiškė, kad jiems didžiausias klaustukas buvo, kurią natūralizuotą krepšininkę reikės išsirinkti. Žinau, kad ten tikrai bus natūralizuota krepšininkė. Turkijos rinktinė taip pat šiek tiek jauninasi, ateina nauja karta, todėl viskas vėl priklausys, kas suvažiuos ir ką treneris sukvies į rinktinę.

Yra tikrai pajėgių Turkijos krepšininkių, kurios jau yra veteranės, ir ateina nauja jauniklių karta, kurios bando išsikovoti vietą rinktinėje. Kadangi Turkijos čempionatas yra stiprus ir galingas, jos nori išsikovoti vietą nacionalinėje komandoje, nes rinktinės krepšininkių kontraktų sąlygos automatiškai kyla į viršų. Komanda tikrai bus energinga ir, manau, viena tų, su kuria kovosime dėl 1-2 vietų.“

Kamilė Nacickaitė Nuotr. FIBA

Šernius į stovyklą Kaune pakvietė 14 krepšininkių, tačiau galutiniame sąraše tarp jų nebuvo geriausios praėjusių metų Lietuvos žaidėjos Kamilės Nacickaitės pavardės.

„Su Kamile visą laiką bendraujame, ji individualiai sportuoja Amerikoje, kaip ir kiekvieną vasarą. Ji turi savo vasaros ritmą ir pagal šitą ritmą ji leidžia kiekvieną vasarą“, – situaciją komentavo Šernius.

Dar dviem iš pakviestųjų – Lauritai Jurčiūtei ir Eglė Šikšniūtei – nebuvo galimybių atvykti. Papildoma rinktinės stažuotė yra organizuojama antrus metus paeiliui, tačiau ji tėra tik LKF iniciatyva ir nėra numatyta FIBA kalendoriuje.

Dėl šios priežasties 21-erių Jurčiūtei naujoji jos komanda, Getingeno BG74, griežtai uždraudė dalyvauti šioje stovykloje. Tuo metu 28-erių Šikšniūtė, pasirašiusi sutartį su Eurolygoje kovosiančia Brainės-Alleudo „Royal Castors“, taip pat netrukus vyks į ikisezonines pratybas.

Šernius džiaugiasi pastarosios krepšininkės šuoliu į aukščiausiąjį lygį Senajame žemyne, bet tuo pačiu nerimauja dėl vienos iš nominalių rinktinės lyderių, Nacickaitės. Šiaulietė trečią sezoną paeiliui pasitinka neturėdama komandos.

„Didžiausias aspektas – rinkos dėsniai, – pabrėžė Šernius. – Kamilė ieško klubo, kuris gali mokėti solidžią algą, ir nenuleidžia savo kartelės. Klubai renkasi, kiek gali mokėti ir kokios žaidėjos nori. Ji visada nori gauti gerą kontraktą. Čia yra kiekvienos žaidėjos asmeninis reikalas ir kiekviena nusprendžia.“

2019 m. čempionato atrankoje Nacickaitė vidutiniškai rinko po 17,6 taško, 2,6 atkovoto ir 1,4 perimto kamuolio bei 2 rezultatyvius perdavimus.

Nuotr. FIBA.com

Kita nacionalinės ekipos vedlė Gintarė Petronytė tarpsezoniu iš bankrutavusio Turkijos klubo, Mersino BSB, persikėlė į Italiją, Venecijos „Umana Reyer“ komandą, ir rudenį su šia ekipa kovos atrankoje į Eurolygą.

Stambulo „Galatasaray“ garbę pastarajame sezone gynusi Monika Grigalauskytė artėjančiais metais rungtyniaus Izmito „Belediye Sport“ (Turkija) ekipoje, Santa Baltkojienė – Lulėjos „Basket“ (Švedija), Mantė Kvederavičiūtė – Kelterno „Rutronik Stars“ (Vokietija), o po sezono pertraukos karjerą pratęsianti Giedrė Labuckienė – Liublino AZS UMCS (Lenkija).

Lenkijoje 2019-2020 m. sezone taip pat rungtyniaus šioje šalyje likusios Laura Juškaitė (Goržovo KS AZS AJP) ir Laura Svarytė (Bydgoščiaus „Artego“) bei Gabija Meškonytė, Krokuvos „Wisla“ klube pradėsianti legionierės karjerą.

Ispanijoje žaidžianti Gintarė Mažionytė toliau atstovaus Gernikos „Lointek Bizkaia“. Gabrielė Šulskė ir Kristė Druskytė šią vasarą persikėlė į Vilniaus „Kibirkštį“, o praėjusio sezono Moterų lygos naudingiausia krepšininke tapusi Daugilė Šarauskaitė klubo dar neturi.

Mantas Šernius ir Santa Baltkojienė Nuotr. FIBA.com

Šernius taip pat su susirūpinimu stebi situaciją jaunimo rinktinėse. Prieš joms susiburiant, LKF viešojoje erdvėje ėmė garsiai skambinti pavojaus varpais dėl masiško jaunųjų žaidėjų atsisakymo ginti šalies garbę tarptautiniuose turnyruose. Oficialiame pranešime federacija buvo teigiama, jog kai kurios rinktinės negali suburti 10 pajėgių žaidėjų.

Tąsyk griežtai pasisakė 1997 metų Europos čempionė Lina Brazdeikytė, einanti moterų krepšinio projektų vadovės pareigas, savo komentarus išdėstė rinktinės narės Gintarė Petronytė ir Monika Grigalauskytė. Pats Šernius apgailestavo dėl tokio sportininkių elgesio, kuris labiausiai kerta per trenerių ambicijas.

„Man, kaip rinktinės treneriui, nėra smagu girdėti. Įsivaizduokite situaciją: aš esu treneris, auginu krepšininkę, kiekvieną rytą keliuosi už minimalią algą, treniruoju, mokau, rūpinuosi, mokau gyvenimo, viską darau, kad žaidėja papultų į rinktinę, o vieną dieną sužinau, kad ji atsisako atstovauti rinktinei. Man labiausiai skauda dėl trenerių, ypač moterų, kurie įdeda širdį ir darbą. Pats žinau, kaip yra smagu treneriui, kuris dirba iš pašaukimo, o ne kad uždirbtų ir gerai gyventų. Man labiausiai gaila šitų trenerių.

Iš kitos pusės tai nėra blogai, nes kitos žaidėjos ateina į tas vietas ir užpildo. Matome, praktiškai visos jaunimo rinktinės išliko A divizione, tas mane džiugina. Ir žinant rezultatus, kad per vieną metimą galėjome būti aštuntukuose, manau, kad mažais žingsneliais kopiame į viršų“, – tinklalapiui „BasketNews.lt“ sakė rinktinės strategas.

Kiek potencialo pakeisti rinktinės senbuves Šernius regi tarp jaunimo?

„Kiekvienoje rinktinėje yra po vieną-dvi krepšininkes, kurios tikrai turi galimybę iššauti į aukštesnį lygį. Bet net ir vaikinų krepšinyje, jeigu matai 16-os metų perlą, tai nereiškia, kad jis dėl daugybės niuansų 20-ies ateis į tą aukštąjį krepšinį. Tiesiog dar daug kas turi sukristi, kad krepšininkas būtų aukščiausiame lygyje“, – pasakojo jis.