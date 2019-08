„Neptūnas“ baigė komplektaciją įsigydamas patyrusį įžaidėją

CheMist

Izaidejai : Janavicius, Dorsey vs- Williams, Dambrauskas



SG : tie patys, delnas dar labiau paseno, Gailius nuo pradziu



SF : Sederskis, Slavinskas vs Slavinskas, Kisielius



PF tie patys, masiulis turetu but patobulejes



C : Williamson, Haldikas vs Grant, Galdikas.



Lyginant sudetis, tai sustiprejo, nebent C pozicija gal ir silpnesne. Kazkaip truksta vieno sf, bei c. Kad ir pirkt kates maise pigius, tik baigusius studijas juodukus