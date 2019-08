Rezultatyviausias rungtynes sužaidęs Jankūnas: „Kol kas daugiau trukdome vienas kitam“

Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta

Paulius Jankūnas sužaidė rezultatyviausias pasiruošimo ciklo rungtynes, tačiau Lietuvos rinktinė pirmadienio vakarą Kauno „Žalgirio“ arenoje apmaudžiai krito prieš Serbijos nacionalinę komandą.

Jankūnas per 11 minučių pelnė 13 taškų (2/2 dvit., 1/1 trit., 6/6 baud. met.), atkovojo 3 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus bei sykį suklydo.

„Žaidėme namie, savo žiūrovų akivaizdoje. Galbūt žaidėme truputį geriau, bet pabaigoje mus vėl persekiojo tos pačios klaidos. Nebuvo vietos, vieni kitiems maišėme – jei vienas su kamuoliu, tai visi kiti arba stovi, arba sulenda į vieną vietą. Kol kas daugiau trukdome vienas kitam nei padedame“, – rungtynes komentavo aukštaūgis.

– Rungtynės namuose. Turbūt daugiau motyvacijos turėjote laimėti, o draugiško mačo buvo mažiau.

– Čia nėra draugiškų mačų. Nors ir ne čempionatas, visi sprendžiasi savo uždavinius, o jų negalima bus išspręsti, jei galvosi, kad čia draugiškas mačas. Visi čia žaidžia 100 procentų ir niekas nesitaupo.

– Šįvakar pirmieji du kėliniai buvo šiek tiek sunkesni. Kas juos lėmė?

– Kamuolys nevaikšto, subėgame į krūvas, nėra vietos baudos aikštelėje. Reikia dirbti per treniruotes, nes turime daug dalykų, kuriuos reikia pataisyti.

– Dėl vietos aikštelėje – ar žaidėjai tarpusavyje nesusikalba?

– Be abejo. Turime derinius, treneriai viską yra nubraižę, mes juos išmokę. Kai pradedame žaisti, kiekvienas neša atsakomybę – reikia išlaikyti šaltą protą ir tinkamai priimti sprendimus. Jei jau žaidžiame per Joną, tai turime žaisti per Joną. Jei sakome, kad bandysime eiti per Domantą, vadinasi, turime žaisti per Domantą. To mums trūksta.

– Jūs pats iš žaidimo pataikėte viską. Galbūt padėjo namų lankai?

– Lankai čia labai pažįstami (šypsosi). Kartais būna tokių dienų. Kartais krenta, kartais – ne.

– Ar jautėte, jog iki šiol jūsų pasirodymai nebūtinai garantavo vietą dvyliktuke?

– Šioje vietoje sprendžia treneris, jis sprendžia, kas jam tinka, o kas – netinka.

Pauliaus Jankūno komentaras: