Graikų spurtų neatlaikę Lietuvos jaunučiai baigė kovą dėl medalių

09-19

Manau problema yra musu salies krepsinio infrastrukturos netnaujinimas. Tas buvo matyta 2004 pas vokiecius, tada jie atnaujino jaunimo paruosima ir 2014 tapo pasaulio cempionais (futbolas). Krepsinyje dabar ta matome pas Serbus (trys finalai). Tiksliai kada jie pradejo nezinau, bet ju nauja sistema isugde tokius talentus kaip jokic, guduric ar bogdanovic. Tai yra serbu mokyklos rezultatas. Ispanija ar Prancuzija irgi neatsilieka su nauju talentu paruosimais. Pas mus kita vertus yra isaukstinamos senos pergales ir dziaugiames jomis per ilgai. Jeigu norime islikti konkurencingi reikia ivestuoti i jaunimo programas, infrastruktura ir siaip tobulejima. Pergales ateis, bet puikus pavyzdys yra vokietija, kuri nuo tragisko 2004 metu europos cempo fuleje pakeite jaunuju futbolininku paruosima ir prasau po 10 metu pasaulyje pirmi! Galbut kazko panasaus ir nepasieksime, bet atnaujinus infrastruktura nesiskusime zaideju stygiumi ir galesime dziaugtis vyru rinktines pergalemis ilgiau. Ir aisku, as nemanau, kad treneriai kalti. Jie nesustyguos aukletiniu zaidimo jei sie yra mokomi tik komandinio zaidimo, o pamirstama kad kiekvienas jaunuolis turi savo bonusus (tritaskiai, kamuolio valdymas, perdavimai, aikstes matymas ir t.t.) ir reikia nuo mazens su kiekvienu asmeniskai dirbti, kad pamatyti jo geriausias zaidimo puses, nes tik jas isgerine galime surinkti stabilias jaunimo rinktines, o po to ir nemazai pretenduos i vyru rinktines. Ai taip pat nepamirskite, kad dabartiniame krepsinyje jaunuoliai labai greitai susiduria su psichologiniu spaudimu (treneris, agentas) ir jie nezino kaip su tuo tvarkytis. Sporto psichologijos iskiepijimas nuo mazens yra vienas stipresniu puikios serbu sporto mokyklos bruozu, kuri, noreciau, kad LKF bandytu pritaikyti ir musu jaunuoliams bei paaukoti keleta metu perbraizant krepsinio infrastruktura nuo vaiko iki kazkur 20 metu lietuvo krepsinio infrastrukturos adaptacijoje. Peace to all!