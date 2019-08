„Ryto“ tikslus įvardijęs Jarutis džiaugiasi lietuvišku branduoliu

Galite rasyt kiek norite bet Ryto gerbejai nepuola svesti vien del to kad i komanda atvyko kazkoks amerikietis is vengru lygos kaip koks kabelis uzsiperka . Rytui reikalavimai auksti islieka net sunkiais laikais . ir is tikruju jis juos pasiekia . galima sneket kiek nori bet TOP 8 pasieke ir LKL finalus pasieke ir taure LKF pasieme . KAd ir koks tas blogas Adomaitis .



Reikia sutartis dar +1 kad zaidejas mastytu apie 2 sez Ryte . Tada ir per finalus kausis nes zinos kad grizti teks . Manau kad su Cameronu buvo galima pasiekt toki susitarima . Cruzas irgi ne kazkoks stebuklas bet manau kitaip atrodytu jei butu +1



Pikta del Porachovskio . C pozicija labai svarbi ir mes tikrai galejom pakovot su Partizan del jo . Kad ir truputi daugiau sau leist bet islaikyti toki zmogu buvo ziauriai svarbu po krepsiu .



Ties izaideju man irgi baisoka . 1 gera tureti mazoka .