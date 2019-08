Be jaunimo medalių likusi vasara – išskirtinė nuo 2002 metų

nepjauk grybo

eik pamiegot jau velu ziuriu tau,apie tatto jis cia pievas sneka,paziurek juodckius kurie zaidzia nba ar tuos juonuolius kaip sakai ncaa kur beveik visi kur tik imanoma issitatuvirave beleka,jiem tai trugdo zaist? geria ruko zole tusina ir vistiek tampa nba zvaigdzem ,negalvok kad cia tik lietuvoje tai kitur speju ypac jav tusai vyksta ojojoj tik esme ten treneriai belekokio lygio ,belekokio lygio salygos tobuleti ,ten is gatves gali paimti ar is mokyklos zaideja jai pamatys ,kad turi talento ir viska nuklos rozem tik paciam reik noret ,ten viska apmoka ,ten mokyklose skautai sedi ziuri kaip belekokie zaidejai zaidzia, o lietuvoje? krepsininku norint but ,eik i krepsinio mokykla kuri nera pigi ,pirk visa apranga ir pns keliones,uz diziuju miestu ribu isvis nekalbu ,pinigai pinigai pinigai,ir tai niekam neidomu kaip tu zaidi ,mokykloj gali nors ir po 100tasku rinkt vistiek i visokias rinktines u 16 18 eis buvusiu krepsininku sunus ar kokie geru krepsinio mokyklu geresni zaidejai,o tie kiti tampa uzmirsti tiesiog lietuva tapo pinigu krepsnio salis o ne talento ir tas matosi ,zaideju skaiciuje nba ,eurolygoje kur isvis nieks nezaidzia ,kai pries 10 metu lietuviai buvo elitas saras broliai siska ir taip toliau o dbr? kuzminskas renkantis po kelis tasku armani? pff