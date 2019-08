WikiŠliks E07: pirmieji Motiejūno taškai „Žalgiryje“ ir įspūdingi Šiškausko dėjimai

Donato Motiejūno karjera Kaune buvo neilga, tačiau ji prasidėjo rezultatyviu žaidimu. Naujausioje „WikiŠliks“ laidoje prisimename, kaip atrodė tuomet 17-mečio puolėjo debiutas gimtojo miesto komandoje.

Donatas Motiejūnas Pozicija: PF, C Amžius: 28 Ūgis: 213 cm Svoris: 120 kg Gimimo vieta: Kaunas, Lietuva

2007 metų lapkričio 3 dieną Motiejūnas išbėgo į aikštę BBL rungtynėse su Rygos ASK ekipa ir per 22 minutes pelnė 15 taškų. Tą sezoną „Žalgiryje“ jis sužaidė 11 rungtynių: 8 BBL pirmenybėse ir 3 – Eurolygoje. Po to „Žalgirio“ marškinėlių jis nebevilkėjo.

Dabartiniams krepšinio gerbėjams labiau kaip treneriai ar krepšinio klubų funkcionieriai žinomi žmonės yra kitų dviejų reportažų epicentre. Ramūnas Šiškauskas įspūdingai krauna kamuolį per Andresą Nocioni ir dabartinį kolegą Lietuvos rinktinėje Dainių Adomaitį, o Arvydas Gronskis skelia žiežirbas su Martynu Purliu ir Egidijumi Mikalajūnu.

Tuo metu dabartinis „Ryto“ direktorius Rolandas Jarutis praėjusio dešimtmečio pradžioje laidė kiaurus metimus iš aikštės vidurio Kauno sporto halėje.

