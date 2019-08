„Nevėžio“ likimas pakibo ant plauko – iki nustatytos datos klubas neišpildė reikalavimų

qww

bbl lyga irode, kad lietuviams neidomios estu ir latviu ekipos. Pirmais pora sezonu dar buvo susidomejimas, veliau jis tik smuko. Tiesiog nera idomu ir tiek, o ir problema su kelionemis ir t.t. Jeigu mums butu idomios latviu/estu ekipos, tai bbl lyga butu gyvavusi toliau, bet ji suzlugo.



Viskas yra gerai su tomis lietuviskomis komandomis, ir daugiau lietuvos miestu itraukiama i lkl\'a, ir daugiau vietos lietuvos jaunimui ir siaip krepsininkams zaist ir tobuleti lkl\'e, didesne nauda lietuviskam krepsiniui.



Mazeikiu ir Palangos komandos pacios iskrisdavo kai surinkdavo mazai pergaliu, viena sezona kazkuri komanda is viso 0 pergaliu surinko. Jei ten butu biudzeto, tai surinktu normalesne komanda ir patys patektu per NKL, bet kaip matom jei to nesugeba padaryt, tai ir nera verti jie. Kedainiai su tomis machinacijomis biski uzkniso, bet bent jau padorias komandas surinkdavo gan. O ir vadovai pasikeite, kodel nesuteikus paskutinio sanso parodyti, kad jie zino, ka daro? Kam toki idirbi gana dideliame mieste su gera arena taip is karto isbrokuoti? Gudrus kalbet, davai tik griaunam, bet sugriovus gali uztrukti daug laiko kol Kedainiuose krepsinis atsistatytu. O latviai ir estai nera idomu. (P.S Kalev ir Vef negaletu dalyvauti LKL\'e, nes jie dalyvauja VTB lygoje).