Mačą su suomiais praleis trys krepšininkai

Amzinas

kam janaviciui zaisti? nebent miniti negali zaisti del traumeliu .. tas pats liecia Bedziu, bet speju smulkios traumos, ir Arnui sansas.. nes Ulanovas visiskai kitosnri Zalgiryje, kur Saras puikiai zino kaip ji isnaudoti.. beje it geras pvz paciam krepsininkui kas jo laukia uzsienyje kur nebus Saro. puolime skurdus or kitame klube role puolime butu dar mazesne, butu toks gynybinis sf 15 maximum pasiginti pries komandos lydrerius ale Taylor Madride. tik tas is kampu gerai saudo, bent jau neblogai o sitas prarandes pasitikejima rinktu 5 taskus ir kelrta kamuoliu.. stai kas jo laukia.. taigi sakyciau kutamet galima ji paleisti kaip kadaise Jankuna i Chimki kur tutrjo tik tritaskius metyti, ir po metu susigrazinti uz gerokai mazesne kaina...