JAV rinktinė Kalifornijoje įveikė Ispanijos krepšininkus

Anonimas

Jeigu juodaodis ir turi maziau intelekto krepsinyje tai jis tai kompensuos ka dave is gamtos,atletiskumas,reakcija,greitos kojos,soklumas palyginus su baltaodziais del to taip ir gaunas visai kitas zaidimas butu jeigu USA surinktu rinktine vien is geriausiu baltaodziu