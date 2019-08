Draugiškos rungtynės: Rusija – Lietuva 35:43 (po II kėl.)

Nuotr.: BNS

Triuškinamai pradėję turnyrą Suomijoje, Lietuvos krepšininkai antrąsias rungtynes Espo mieste žais su Rusijos nacionaline komanda.

Po antrojo kėlinio Lietuva pirmauja 43:35 (21:12, 22:23).

Vakar mūsiškiai 87:46 pranoko Suomijos krepšininkus ir iškovojo antrą pergalę per penkis draugiškus mačus šią vasarą.

Prieš mačą su Rusija nutarta dvikovai neregistruoti Jono Valančiūno, Eimanto Bendžiaus ir Žygimanto Janavičiaus. Vienam iš dviejų pastarųjų po dvikovos gali būti padėkota už darbą šią vasarą – treneris Dainius Adomaitis ketina po turnyro Suomijoje rinktinėje pasilikti 14 žaidėjų.

Tomas Vanagas, „BasketNews.lt“ žurnalistas Espe

Šį vakarą Lietuvos rinktinės sirgaliai nusileido į pirmąjį aukštą ir už komandos suoliuko užsėdo beveik visą tribūną. Jie arenoje garsu neturi konkurentų. Šį vakarą Lietuvos rinktinės sirgaliai nusileido į pirmąjį aukštą ir už komandos suoliuko užsėdo beveik visą tribūną. Jie arenoje garsu neturi konkurentų.

Mačo eiga:

Lietuvių starto penketas: Kalnietis, Grigonis, Ulanovas, Kuzminskas, Sabonis.

0:4, 2 min.: Sabonis pelno taškus baudų metimais, po to pataiko dvitaškį.

Tomas Vanagas, „BasketNews.lt“ žurnalistas Espe

Rusai mačą pradeda be tikro vidurio puolėjo – po krepšiu rungtyniauja puolėjai 207 cm ūgio Andrejus Voroncevičius ir 202 cm ūgio Semionas Antonovas. Domantas Sabonis nuo pat pradžių ieškomas po krepšiu bei per jį mūsiškiai pelnė pirmuosius 4 taškus. Rusai mačą pradeda be tikro vidurio puolėjo – po krepšiu rungtyniauja puolėjai 207 cm ūgio Andrejus Voroncevičius ir 202 cm ūgio Semionas Antonovas. Domantas Sabonis nuo pat pradžių ieškomas po krepšiu bei per jį mūsiškiai pelnė pirmuosius 4 taškus.

4:4, 4 min.: Kurbanovas dėjimu kartoja netaiklų metimą.

6:7, 5 min.: Kuzminskas pelno du taškus greitoje atakoje.

6:12, 6 min.: Grigonis realizuoja baudas, Kuzminskas smeigia tritaškį.

6:14, 7 min.: Įspūdingas Sabonio dėjimas.



Tomas Vanagas, „BasketNews.lt“ žurnalistas Espe

Marius Grigonis sodina Sergejų Karasiovą ant suolo. Lietuvos rinktinės gynėjas aštriais veiksmais išprovokavo dvi varžovo pražangas, o dar kartą rusas pažeidė taisykles prieš Mindaugą Kuzminską. Marius Grigonis sodina Sergejų Karasiovą ant suolo. Lietuvos rinktinės gynėjas aštriais veiksmais išprovokavo dvi varžovo pražangas, o dar kartą rusas pažeidė taisykles prieš Mindaugą Kuzminską.

6:16, 7 min.: Dar vienas Sabonio dėjimas greitoje atakoje.

8:20 8 min.: Jankūno taškai, po to pasižymi Kuzminskas.

12:21, 10 min.: Rusai baudų metimais pelno 4 taškus iš eilės.

Rusijos rinktinė: Nikita Kurbanovas 4.

Lietuvos rinktinė: Mindaugas Kuzminskas 7, Domantas Sabonis 6 (5 atk. kam.), Marius Grigonis 3.

Tomas Vanagas, „BasketNews.lt“ žurnalistas Espe

Lietuva pirmajame kėlinyje demonstravo uraganinį puolimą ir dažnai rinkdavo taškus per pirmąsias 8 atakos sekundes, tačiau kėlinio pabaigoje užstrigo ir per paskutines dvi minutes įmetė tik tašką.

Abi komandos atkovojo po 10 kamuolių, tačiau lietuviai visus juos sugriebė po savuoju krepšiu, o rusai – net šešis puolime. Lietuva pirmajame kėlinyje demonstravo uraganinį puolimą ir dažnai rinkdavo taškus per pirmąsias 8 atakos sekundes, tačiau kėlinio pabaigoje užstrigo ir per paskutines dvi minutes įmetė tik tašką.Abi komandos atkovojo po 10 kamuolių, tačiau lietuviai visus juos sugriebė po savuoju krepšiu, o rusai – net šešis puolime.

18:23, 12 min.: Jankūno taškai.

22:23, 12 min.: Zubkovas greitoje atakoje pelno taškus. Lietuvos didžiausia persvara buvo 13 taškų (21:8). Nuo tada Rusija laimi atkarpą 14:2.

22:26, 13 min.: Butkevičius smeigia tritaškį.

24:28, 14 min.: Kurbanovas ir Seibutis keičiasi taikliais metimais.

26:30, 15 min.: Sabonis ima kamuolį puolime ir drebina krepšį dėjimu.

26:32, 16 min.: Dar du Sabonio taškai.

Tomas Vanagas, „BasketNews.lt“ žurnalistas Espe

Dainiaus Adomaičio iškeltas maksimalus klaidų skaičius (10) pasiektas per 15 minučių. Vakar mūsiškiai prarado 15 kamuolių ir tai buvo kone vienintelis neigiamas rungtynių atspalvis. Dainiaus Adomaičio iškeltas maksimalus klaidų skaičius (10) pasiektas per 15 minučių. Vakar mūsiškiai prarado 15 kamuolių ir tai buvo kone vienintelis neigiamas rungtynių atspalvis.

31:36, 17 min.: Sabonis realizuoja baudas, prieš tai dvi prametęs. Kuzminskas tada pataiko vieną baudą, bet Sabonis atkovoja kamuolį ir išprovokuoja pražangą. Tikslą pasiekia vienas jo metimas.

Tomas Vanagas, „BasketNews.lt“ žurnalistas Espe

Nesibaigus antrajam kėliniui Domantas Sabonis jau turi dvigubą dublį. Vidurio puolėjas pelnė 13 taškų (4/5 dvit., 5/8 baudos) ir sugriebė 10 kamuolių. Jo +/- rodiklis yra geriausias komandoje (+14). Nesibaigus antrajam kėliniui Domantas Sabonis jau turi dvigubą dublį. Vidurio puolėjas pelnė 13 taškų (4/5 dvit., 5/8 baudos) ir sugriebė 10 kamuolių. Jo +/- rodiklis yra geriausias komandoje (+14).

33:39, 19 min.: Grigonis pelno taškus greitoje atakoje.

35:41, 20 min.: Lekavičius realizuoja baudas.

35:43, 20 min.: Butkevičius realizuoja baudas.

Rusijos rinktinė: Andrejus Zubkovas 10, Nikita Kurbanovas 6, Vitalijus Fridzonas 5.

Lietuvos rinktinė: Domantas Sabonis 13 (11 atk. kam., 5 išpr. praž.), Mindaugas Kuzminskas 8, Marius Grigonis 6, Arnas Butkevičius 5.