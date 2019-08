LKL nori turėti 10 komandų: nustatyta 48 valandų riba

Vika

LKL ne Nevezi gelbsti o bando gelbeto savo uzpakali. Tiek laiko zaide su tuo Neveziu nuolaidziavo nes patogu arena yra formatas 4 ratai 10 komandu gerai tvarkarastis lengvai susideda ir medios pagalba buvo plaunama smegenys kaip LKL sauniai sukasi taio media pagerejus bet lyga uzdara daug metu nepaisant kas paskutiniai nebuvo kreipiamas demesys i nkl klubus nebandoma ju itraukti nes kartojau ir kartosiu nkl losdama nei viena komanda nepriiaugs lkl\'o. Ir staiga kai viena is patogiu ekipu subyra nors jau senai subyrejus kas gaunasi? 32,rungtynes tam kad viena komanda atkristu? Kam idomi tokia lyga del to ir desperatiskai bandoma bet kam siulyt kitaip tariant bet kam kas sale turi. Tik tai tutmrejo but daroma vasaros pradzioje o dar geriau jau pries keleta metu. Vnz as matau ne nevezio o lkl broka.