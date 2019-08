„Ryto“ administracijoje – pastiprinimas

Vycka

Jei atvirai tai net sunku ir suvokti už kokius nuopelnus ją čia paime ir apie kokias "žinias ir patirtį" ji čia klaba. Moterų krepšinis matom kur nuvažiavo vadovaujant jai. Dzukijoj praeitus metus dirbo ir vykdė marketingą. Nežinau, bent jau aš tai tų merkatinginių dalykų visai nemačiau tuo labiau komplektacijos slapstymas ten buvo, nors čia kaip ir marketingiškai turėjo rūpintis manau viešai pristatyti žaidėjus per soc tiklus, per spauda, gauti dėmesio, bet to nebuvo. O dabar "Rytas. Nu nežinau nežinau