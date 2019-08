Šansas „Nevėžiui“: Jonavos klubas atsisakė galimybės žaisti LKL

Eiliniams hateriams

Atsiminkit, kad uz Nevezio vairo dabar visai kiti zmones, daugiau suprantantis apie krepsini nei nuline Marijosiene (kad ir kiek tai galbut nedomina, bet faktas lieka faktu), o visos akcijos bus galutinai perleistos naujiems investuotojams is senuju, tad jei turit dar kazkiek supratimo, jog LKLas su 9 komandom irgi ne iseitis, vertinkit sita "suteikta sansa" po artejancio sezono ir tada siulykit mest, jei vel bus eilinis krachas. Sansas suteikiamas organizacijai su visiskai naujais veidais ir nesakykit, kad "ten nauji veidai kiekviena sezona" rimtai nesidomedami paciu klubu. Iskritus tom 4 varzybom lenteles apatinem komandom kelis menesius teoriskai isvis nebutu varzybu. Naudos is to nulis tiek LKL, tiek tom komandom menesi dirbant tik treniruotese. Ko vertas toks reguliarus sezonas? Vieninteliui Zalgiriui tai nemaisytu, nes jie vieninteliai is visu vietiniu klubu, kurie zais daugiausiai LKL ir EL sudejus. Snekant ir del ateinanciu komandu is NKL, musu rinka Lietuvoj ir taip ziauriai maza, parama is imoniu kai kuriu juokinga, tai per daug ir nesitikekit, kad net ir naujom dviem NKL komandom atejus lygis pakils staiga. Cia pokyciai greit neivyksta, tokia realybe. Besiulydami ismest Nevezi, pasiulykit dar isgrust ta pacia Dzukija arba kad ir Prienus pvz. Kas liks is turnyro?