„BasketNews.lt“ pasaulio čempionato reitingas: solidi Lietuvos pozicija ir Europos dominavimas

Nuotr.: AP, Sipapress – Scanpix, BasketNews.lt/D.Lukšta Nuotr. AP, Sipapress – Scanpix, BasketNews.lt/D.Lukšta Nukraujavusi JAV rinktinė, ambicijų nestokojantys ir neslepiantys serbai, Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) MVP turintys graikai bei viena geriausių priekinių linijų čempionate disponuojantys lietuviai. Nenumaldomai artėjant pasaulio čempionatui Kinijoje, tinklalapis „BasketNews.lt“ siūlo apžvelgti pajėgiausias 10 pirmenybių rinktinių. Skirtingai nei FIBA sudarytame reitinge, į potencialius varžovus grupėse ir tolimesniuose etapuose atsižvelgta nebus. 10. Argentina Argentinos krepšinio aukso amžius jau praeityje, bet nors argentiniečiai ir susilpnėję, tačiau išlieka konkurencingi. Tuo buvo galima įsitikinti dar šią vasarą, kuomet Panamerikos žaidynių pusfinalyje 114:75 sutriuškino JAV rinktinę, sudaryta iš NCAA krepšininkų, ir galų gale pasidabino šio turnyro aukso medaliais. Lyderiai Argentinos vedlys tebėra nemirtingasis Luisas Scola. 39-erių puolėjas buvo vienas rezultatyviausių savo ekipoje Panamerikos žaidynėse (vid. 13,4 tšk.) bei išlaikė puikią formą draugiškose rungtynėse, kuriose veterano vidurkiai siekia 17,6 taško per susitikimą. Didžiausios pagalbos Scola turėtų sulaukti iš Madrido „Real“ dueto Gabrielio Decko ir Facundo Campazzo, o sudėtyje taip pat yra Europos krepšinio fanams puikiai pažįstami Luca Vildoza, Patricio Garino bei Nicolas Laprovittola. Draugiškos rungtynės Po triumfo Panamerikos žaidynėse argentiniečiai sužaidė ketverias draugiškas rungtynes, kuriose pranoko Juodkalniją (85:77) bei Japoniją (108:93) ir nusileido Brazilijai (82:89) bei Prancūzijai (58:77). Kelias link medalių Argentiniečiai B grupėje žais su Nigerijos, Pietų Korėjos bei Rusijos rinktinėmis, o antrajame etape jų lauktų dvi ekipos iš A pogrupio, kuriame žais Kinija, Lenkija, Dramblio Kaulo Krantas ir Venesuela. Vis tik jau ketvirtfinalio etape tektų kautis su kur kas grėsmingesniais varžovais. Realiausia, kad jais taptų Ispanijos arba Serbijos rinktinės. Nuotr. Fiba.com 9. Vokietija Potencialus juodasis arkliukas? Su Dennisu Schroderiu priešakyje vokiečiai disponuoja dar trimis NBA krepšininkais ir tikrai gali bent jau pabandyti įkąsti įprastiems krepšinio grandams tarptautinėse arenose. Lyderiai Vokietija – Schroderio komanda. Tiek 2015-aisiais, tiek 2017-aisiais būtent jis paskui save tempė vokiečius, o per pastaruosius ketverius metus antra tokia dominuojanti žvaigždė Vokietijos krepšinyje taip ir neišaugo, taigi įžaidėjo vaidmuo bei pareigos pernelyg nesikeis. Antro tokio išreikšto lyderio kaip Schroderis vokiečiai neturi, tačiau išskirti galimą jau paminėtą NBA desantą, kurį sudaro Danielis Theisas, Isaacas Bonga ir Maximilianas Kleberas. Sėkmingų atkarpų sezone taip pat turėjo Miuncheno „Bayern“ ir Bambergo „Brose“ gynėjai Maodo Lo bei Joshiko Saibou. Dar praėjusį sezoną NBA žaidė ir Paulas Zipseris, šį sezoną grįžtantis į gimtinę, kur atstovaus „Bayern“ ekipai. Draugiškos rungtynės Kontrolinėse rungtynėse vokiečiai kol kas neklumpa. Henriko Rodlo auklėtiniai 78:46 nepasigailėjo Švedijos ir susitvarkė su Vengrijos (83:62), Čekijos (87:68) bei Lenkijos (92:84) rinktinėmis, o šįryt 89:70 susitvarkė su Tunisu. Kelias link medalių Vokiečiai pateko kartu su Prancūzija, Jordanija ir Dominikos Respublika į G grupę. Tai reiškia, jog prasibrovus į antrąjį etapą, vokiečiai veikiausiai susitiks su lietuviais bei australais, bet pamiršti nereikėtų ir kanadiečių esančių H grupėje. Atkrintamosiose vokiečiams greičiausiai tektų Graikijos arba JAV iššūkis. Nuotr. FIBA.com 8. Italija Italai į čempionatą atvyksta be didesnių nuostolių ir surinkę praktiškai visas ryškiausias krepšinio žvaigždes. Didžiausia netektimi galima įvardyti šuolį į NBA padariusį Nicolą Melli, kuriam buvo atlikta kelio operacija. Vis tik net ir įvertinus tokias Italijos pajėgas tikėtis itin galingo pasirodymo čempionate gan sudėtinga. Lyderiai Italijos rinktinę paskui save šiame čempionate turėtų tempti Danilo Gallinari. Daugiausiai rungtynių per pastaruosius penkerius sezonus sužaidęs puolėjas užfiksavo rezultatyviausią karjeros sezoną bei buvo vienas pagrindinių Los Andželo „Clippers“ vedlių. Už Gallinari rikiuojasi laiko patikrintas snaiperis Marco Belinelli, patyręs įžaidėjas Danielis Hackettas bei Stambulo „Fenerbahče“ puolėjas Luigi Datome, kurie taip pat gali pridaryti nemalonumų varžovams. Draugiškos rungtynės Italai pasiruošimą pradėjo įveikdami kur kas silpnesnes komandas. Rumunija buvo sutriuškinta 88:60, Dramblio Kaulo Krantas – 69:58, o Senegalas – 111:54. Po to sekė pralaimėjimas Rusijai (70:72) ir pergalė prieš Venesuelą rezultatu 72:54. Vis tik Italijai itin nesėkmingai susiklostė Akropolio turnyras, kuriame buvo patirtos trys nesėkmės prieš Graikiją (63:83), Serbiją (64:96) bei Turkiją (70:72). Kelias link medalių Italija D grupėje varžysis su Angolos, Filipinų bei Serbijos rinktinėmis. Nors išeiti iš šios grupės keblumų kilti neturėtų, tačiau antrajame etape iš C grupės atkeliaus ispanai, o prie jų prisijungs ir Tuniso, Irano bei Puerto Riko rinktinė. Būtent ispanai su serbais bus realiausi kandidatai išsidalinti vietas į atkrintamąsias. Vis tik, jeigu italai pereitų antrąjį etapą, ten jų lauktų A arba B grupės komanda. Nuotr. AFP – Scanpix 7. Australija Kuomet Benas Simmonsas pranešė, jog padės Australijai Kinijoje vyksiančiame pasaulio čempionate, dauguma galvojo, jog Okeanijos atstovai turės didelius šansus pakartoti Rio de Žaneiro olimpinių žaidynių sėkmę, kur buvo prasibrauta iki pat pusfinalio etapo, tačiau nuo NBA žvaigždės pažado nemažai kas pasikeitė. Simmonsas išsižadėjo savo žodžių, o paskutinę minutę iš dvyliktuko pasitraukė ir kitas Filadelfijos „76ers“ krepšininkas Jonah Boldenas bei taip apkarpė australų ambicijas Kinijoje. Lyderiai Australų varikliu turėtų tapti San Antonijaus „Spurs“ gynėjas Patty Millsas, kuris praėjusiame sezone buvo vienas geriausių komandos snaiperių ir kamuolio skirstytojų. Puikų sezoną su „Jazz“ ekipa turėjo ir Joe Inglesas. Verta atkreipti dėmesį, jog australų rinktinėje netrūksta krepšininkų, kurie gali iššauti bet kuriose rungtynėse ar nulemti net ir menkiausias susitikimo detales. Tai – Andrew Bogutas, Matthew Dellavedova bei neblogą žaidimą demonstruojantis Kauno „Žalgirio“ naujokas Jockas Landale‘as. Draugiškos rungtynės Australai kontroliniame cikle iki šiol sužaidė trejas rungtynes. Pirmojoje repeticijoje „Boomers“ buvo sutriuškinti Kanados (70:90), tačiau jau kitą dieną vykusiame susitikime revanšavosi 81:73, o po kelių dienų Melburne 86:102 turėjo pripažinti JAV rinktinės pranašumą. Kelias link medalių Burtai australus nukėlė į H grupę, kurioje jie susitiks su lietuviais, kanadiečiais bei Senegalo krepšininkais. Nors ir ne pajėgiausios sudėties, tačiau itin realu tikėtis, kad australai pateks į antrąjį grupės etapą, kuriame jų lauks du G grupės dalyviai: Prancūzija, Vokietija, Jordanija arba Dominikos Respublika. Ketvirtfinalyje potencialūs varžovai kur kas rimtesni – JAV arba Graikijos rinktinės. Nuotr. AFP-Scanpix 6. Lietuva Lietuviai į pasaulio čempionatą surinko bene geriausią įmanomą sudėtį ir tik Artūro Gudaičio netektį būtų galima vadinti svarbia, tačiau Jono Valančiūno bei Domanto Sabonio tandemas šią netektį turėtų kompensuoti. Didžiausiu galvos skausmu išlieka prarastų kamuolių skaičius, bet sutvarkius šią problemą, mūsiškiai gali rimtai kibti į atlapus ir pagrindiniams favoritams. Lyderiai Lietuvių lyderių duetas šiemet kaip niekada aiškus. Valančiūno ir Sabonio tandemas sudarys vieną stipriausių, jei ne pačią stipriausią priekinę liniją visame pasaulio čempionate, o sirgalių viltys remsis į šių aukštaūgių žaidimą. Į Memfio „Grizzlies“ išmainytas Valančiūnas užbaigė NBA sezoną sužaisdamas geriausią atkarpą karjeroje, o Sabonis labiausiai patobulėjusio žaidėjo rinkimuose liko trečias. Tiek Sabonis, tiek Valančiūnas patenka tarp trijų rezultatyviausių krepšininkų Lietuvos rinktinės pasiruošimo cikle bei kartu su Mariumi Grigoniu yra vieninteliai, kurie vidutiniškai renka dviženklį taškų skaičių. JV vidurkis siekia 13,7 taško per susitikimą, kuomet Domanto – 12,8. Vis dėlto, kaip ir daugelyje čempionatų, Lietuvos rinktinėje nuolat iššauna tai vienas, tai kitas krepšininkas. Ypač svarbus bus ir Manto Kalniečio žaidimas, o svarų indėlį visada gali įnešti Grigonis, Mindaugas Kuzminskas ar Jonas Mačiulis. Draugiškos rungtynės Lietuviai pasiruošimo etapą pradėjo su ganėtinai rimtais varžovais ir pirmojoje dvikovoje nusileido ispanams (70:78), o po reabilitacijos mače su suomiais (80:60), patyrė du pralaimėjimus paeiliui rungtynėse su Serbija (68:72 ir 91:95). Vis tik į draugišką turnyrą Suomijoje nuvykę mūsiškiai atsitiesė bei antrą kartą nugalėjo šeimininkus suomius (87:46) bei pranoko Rusijos rinktinę (88:72). Kelias link medalių Lietuviai pateko į vadinamąją mirtininkų grupę, kurioje susitiks su Senegalo, Australijos ir Kanados rinktinėmis. Tiesa, visiems trims varžovams nepadės dauguma potencialiais lyderiais galėjusių būti žaidėjų, taigi lietuvių galimybės yra gerokai išaugusios. Toliau – situacija identiška australams. Antrajame grupės etape veikiausiai lauktų Prancūzija bei Vokietija, o ketvirtfinalyje Graikijos arba JAV rinktinės barjeras. Nuotr. Basketnews.lt/D.Lukšta 5. Prancūzija Prieš kelerius metus viena didžiausių krepšinio jėgų Europoje buvusi Prancūzija išlieka pajėgia komanda, tačiau užtikrintai kalbėti apie galimus apdovanojimus pasaulio čempionate būtų kiek per drąsu. Kaip bebūtų, komandoje yra pakankamai talento, jog ją būtų galima įtraukti tarp stipriausių pirmenybių rinktinių. Lyderiai Ryškiausia prancūzų žvaigžde Kinijoje veikiausiai bus Jutos „Jazz“ puolėjas Rudy Gobertas. Nors Gobertas NBA yra pagersėjęs, kaip puikus gynybos specialistas, tačiau Prancūzijai prireiks puolėjo indėlio ir puolime. 216 cm bokštas turės ūgio pranašumą prieš daugelį oponentų, o jo atletiškumas taip pat kels problemų tiesioginiams varžovams. Žaidimo vadeles savo rankose turėtų laikyti kitas puikiai pažįstamas veidas. Nando De Colo pastaruosius penkerius metus buvo vienas pagrindinių Maskvos CSKA krepšininkų, o šią vasarą sudarė sutartį su Stambulo „Fenerbahče“. De Colo gali tiek rinkti taškus, tiek kurti žaidimą pats ir Prancūzijos rinktinėje bus tas žmogus, kuris imsis iniciatyvos, kai komandai to reikės labiausiai. Prancūzų sudėtyje, kaip ir pastaraisiais čempionatais, netrūksta NBA krepšininkų. Evanas Fournier, Nicolas Batumas, Frankas Ntilikina, Elie Okobo bei Vincentas Poirier artėjantį sezoną žais stipriausioje pasaulio lygoje, taigi talento komandoje tikrai yra. Draugiškos rungtynės Prancūzai pasiruošimą pasaulio pirmenybėms pradėjo pralaimėjimu Turkijai (69:74), tačiau tuomet sekė keturios pergalės paeiliui. Prieš prancūzus krito Tunisas (94:56), Juodkalnija (80:72), Brazilija (86:72) bei Argentina (77:58). Kelias link medalių Prancūzai G grupėje susidurs su Jordanija, Dominikos Respublika ir Vokietija. Patekę į antrąjį etapą Prancūzija veikiausiai susitiks su lietuviais bei australais, o perlipus ir šį barjerą ketvirtfinalyje Vincento Collet auklėtinių turėtų laukti JAV arba Graikijos rinktinės. Nuotr. FIBA 4. Ispanija Ispanijos auksinė karta su kiekvienais metais vis labiau artėja saulėlydžio link, o šią vasarą ekipai nepadės ir jos talismanas Pau Gasolis. Net 8 iš 12 komandos narių jau yra pasiekę 30-ies metų ribą, tačiau sėkmingai susiklostę burtai leidžia tikėtis tolimo ispanų žygio. Lyderiai Be jokios abejonės ispanų vežimą šiame čempionate temps Ricky Rubio bei Marcas Gasolis. Rubio, nors ir neturėjo itin sėkmingo sezono NBA, tačiau prisijungęs prie rinktinės jautėsi tarsi žuvis vandenyje bei sėkmingai skirstė kamuolius rungtynėse tiek su lietuviais, tiek su amerikiečiais ir buvo vienas rezultatyviausių krepšininkų abejose rungtynėse. Tuo metu į Toronto „Raptors“ antroje sezono dalyje persikėlęs Gasolis buvo itin svarbi komandos dalis kovoje dėl NBA čempionų titulo, o jo darbas gynyboje, aikštės matymas bei gebėjimas žaisti tiek šalia, tiek atokiau krepšio ispanams bus kaip niekada reikalingas. Išskirti verta ir tokius veteranus kaip Sergio Llullas bei Rudy Fernandezas. Madrido „Real“ dueto geriausi laikai jau praeityje, tačiau tiek vienas, tiek kitas dar gali įsūdyti 4 ar 5 tritaškius per rungtynes ir kardinaliai apversti susitikimo eigą. Broliai Hernangomezai vis tvirčiau jaučiasi ant NBA parketo ir jų (ne)sėkmingas žaidimas taip pat turės įtakos ispanų rezultatams. Draugiškos rungtynės Ispanai iki šiol sužaidė ketverias rungtynes ir iškovojo tris pergales. Pirmojoje repeticijoje 78:70 buvo įveikti lietuviai, kiek vėliau pranoktas Dramblio Kaulo Krantas (79:62), o po šios pergalės 81:90 buvo patirtas pirmasis pralaimėjimas JAV rinktinei. Į pergalių kelią buvo sugrįžta mače su Dominikos Respublika, kuri buvo sutriuškinta 102:70. Kelias link medalių Žiūrint ant popieriaus, ispanų kelias kovoje dėl aukščiausių pozicijų atrodo itin palankus. C grupėje Ispanijos lauks Iranas, Puerto Rikas ir Tunisas, o bene didžiausias iššūkis lauktų antrajame grupės etape, kur veikiausiai bus žaidžiama su Italijos bei Serbijos komandomis. Patekus į ketvirtfinalį, ispanų varžovais taptų viena iš A arba B grupės komandų. Nuotr. AFP – Scanpix 3. Graikija Giannio Antetokounmpo pagalbos sulaukę graikai kaip mat pasikėlė savo akcijas kovoje dėl aukščiausių pozicijų. Lyderiai Be jokių abejonių Graikijos rinktinėje pirmuoju smuiku grieš Antetokounmpo. Jau pasiruošimo etape buvo galima matyti, jog komandos rezultatai priklausys nuo Milvokio „Bucks“ žvaigždės sėkmingo žaidimo. Iki šiol draugiškose rungtynėse Antetokounmpo savo statusą patvirtino: vidutiniškai rinko po 18,4 taško, tačiau žaidė ribotą minučių skaičių, kuris daugeliu atvejų nesiekdavo ir 20-ies. Graikų strategas Thanasis Skourtopolos užsiminė, jog galimybė išvysti Kostą Slouką Kinijoje yra itin reali, taigi būtent jis ir turėtų būti antras svarbiausias žmogus rinktinėje. Puikų sezoną Stambulo „Fenerbahče“ ekipoje turėjęs graikas įneš ne tik solidų dirigavimą komandai, bet ir tritaškius – bene labiausiai reikalingą ginklą Graikijos rinktinei. Gynėjas praėjusiame sezone tolimus metimus realizavo 45 proc. tikslumu. Šioje graikų rinktinėje pamiršti nederėtų ir Nicko Calatheso bei Thanasio Antetokounmpo, kurie gali tapti rungtynių X faktoriais bei nulemti susitikimo baigtį. Savo vaidmenį komandoje turės ir Ioannis Bourousis, kuris neretai tarsi Brookas Lopezas „Bucks“ ekipoje ties tritaškiu laukia Giannio perdavimų bei tokiu būdu baudžia varžovus. Draugiškos rungtynės Prieš jau įvykusį Akropolio turnyrą, graikai savo pasiruošimą pradėjo su kiek kuklesniais varžovais. Graikija du kartus susitvarkė su Iranu (82:69 ir 88:58) bei kartą nugalėjo Vengriją (82:69), o grįžę į gimtinę pranoko Italiją (83:63) ir Turkiją (84:70), tačiau per pratęsimą suklupo prieš Serbiją (80:85). Kelias link medalių Graikai pasaulio čempionate pateko į F grupę, kurioje susitiks su Juodkalnijos, Brazilijos ir Naujosios Zelandijos rinktinėmis. Tai taip pat reiškia, jog antrajame grupių etape Graikija susitiks su JAV rinktine ir priklausomai nuo užimtos vietos ketvirtfinalyje gali susitikti su Lietuva arba bet kuria kita komanda iš G bei H grupių. Nuotr. AP-Scanpix 2. Serbija Apie tai, jog serbai gali triumfuoti pasaulio čempionate, netyli nei krepšinio gerbėjai, nei patys serbai. Taip manyti pagrindo turi faktas, jog skirtingai nei amerikiečiai, serbai surinko vieną geriausių komandų per šalies krepšinio istoriją. Lyderiai Neabejotinai ryškiausia serbų žvaigždė bus Nikola Jokičius. Denverio „Nuggets“ NBA atkrintamosiose vedęs Jokičius paskui save turėtų traukti ir Serbiją, o iškritus Milošui Teodosičiui puolėjo gebėjimas kurti žaidimą bus dar svarbesnis. Nemažą dalį dėmesio varžovams teks skirti ir Bogdanui Bogdanovičiui. Gynėjas jau draugiškų rungtynių metu sėkmingai demonstravo, kad paskui save gali tempti visą komandą, o priešininkus bausti skaudžiais tritaškiais. Kaip ir Jokičius, Bogdanovičius turėjo sėkmingą sezoną NBA ir Sakramento „Kings“ gretose vidutiniškai rinko po 14,1 taško bei buvo tarp rezultatyviausių ekipos žaidėjų. Paminėjimo verti ir tokie žaidėjai, kaip Nemanja Bjelica, Marko Guduričius, Vasilije Micičius ar Nikola Milutinovas, kurie taip pat turės svarbų vaidmenį komandoje bei yra pakankamai talentingi, jog galėtų nulemti rungtynes ir sėkmingai keisti jau įvardytus lyderius. Draugiškos rungtynės Pasiruošimo etape serbai kol kas patvirtina favoritų statusą ir dar nėra patyrę pralaimėjimo kartėlio. Džordževičiaus kariauna sutriuškino 95:75 Suomiją, dukart įveikė lietuvius (72:68 ir 95:91) bei triumfavo Akropolio turnyre, kuriame nugalėjo Turkiją (87:72), Italiją (96:64) bei šeimininkus graikus (85:80). Kelias link medalių D grupėje serbai susitiks su Angola, Filipinais bei Italija, o patekę į antrąjį grupės etapą kovos su dviem C grupės komandomis, kurioje rungsis Ispanija, Iranas, Puerto Rikas bei Tunisas. Ketvirtfinalio etape serbų lauktų dvikova su viena komanda iš A arba B grupių. Nuotr. Basketnews.lt/D.Lukšta 1. JAV Nors iš atsisakiusiųjų krepšininkų sąrašo JAV rinktinėje būtų galima sudaryta atskirą komandą, tačiau nepaisant to, amerikiečiai išlieka turnyro favoritais. Kaip ir įprastai, JAV rinktinė bus sudaryta iš NBA rungtyniaujančių krepšininkų, o šalia pajėgiausių žaidėjų bus ir bene ryškiausias trenerių tandemas – Greggas Popovichius ir Steve‘as Kerras. Lyderiai Paaiškėjus, jog į Kiniją nevyks Kyle‘as Lowry, didžioji įžaidėjo naštos dalis kris ant Kemba Walkerio pečių. Karjeros sezoną Šarlotės „Hornets“ gretose sužaidęs gynėjas vidutiniškai rinko po 25,6 taško, atliko po 5,9 rezultatyvaus perdavimo bei buvo pagrindinė klubo viltis kovoje dėl vietos atkrintamosiose. Svaraus indėlio bus galima tikėtis ir iš Jutos „Jazz“ atstovo Donovano Mitchello. Nors krepšininkas nepadarė išskirtinai didelio šuolio lyginant su pirmaisiais metais lygoje, tačiau Mitchellas vis tiek buvo neabejotinas „Jazz“ lyderis puolime. Beveik neabejojama, kad panašų vaidmenį jis atliks ir gindamas šalies garbę. Paminėjimo verti ir tokie žaidėjai kaip Jaysonas Tatumas, Kyle‘as Kuzma bei Khrisas Middletonas, kurie galės sėkmingai talkinti aukščiau išvardytiems žaidėjams. Draugiškos rungtynės Amerikiečiai šiuo metu yra sužaidę trejas kontrolines rungtynes. Pirmasis blynas buvo itin prisvilęs, mat pagrindinė komanda nusileido iš G lygos krepšininkų sudarytai rinktinei, tačiau Popovichiaus auklėtiniai 90:81 nugalėjo Ispaniją, o po to 102:86 susitvarkė su Australija bei kiek nutildė kalbas apie galimą jų dominavimo nutraukimą. Kelias link medalių Amerikiečiai pateko į mažiau palankią pasaulio čempionato medžio pusę. F grupėje JAV susitiks su Čekijos, Turkijos ir Japonijos komandomis, o antrajame etape susitiks su graikais. Ketvirtfinalyje JAV rinktinės lauks viena komanda iš G ir H grupių, kuriose yra Prancūzija, Lietuva, Vokietija ar Australija. Nuotr. AP-Scanpix

BasketNews.lt Taip pat skaitykite: Dominikos Respublikos rinktinę gynėjas paliko dėl nematytos priežasties Rusijos rinktinei nepadės dar vienas vidurio puolėjas Scola ir Hachimuros akistatoje – argentiniečio komandos triumfas 51 tūkst. sirgalių akivaizdoje – JAV triumfas prieš Australiją Naujoji Zelandija paskelbė galutinę sudėtį: neliko mokyklų krepšinio žvaigždės Ispanijos rinktinė su sirgaliais atsisveikino triuškinamu laimėjimu Rodyti komentarus Naujausi

Geriausi Atrinkti (0) Visi (4) Petras O kur Kanada ? +1 Atsakyti Luigi datome net nežais ... -1 Atsakyti Anonimas Kaip mane juokina tie, kurie mato graikus kaip medalininkus:D mazdaug didieji ekspertai cia reitinga sudare. Graikija ne auksciau sestos vietos, ir cia yra faktas. +2 Atsakyti Spec naz pilnai sutinku su komentaru. pvz prancuzai tikrai atrodo solidžiau tiek sudetim tiek zaidimu. +3 Atsakyti Rodyti daugiau komentarų Ačiū, kad prenešėte apie nekultūringą, pažeidžiantį įstatymus, reklamuojantį ar kurstantį nelegaliems veiksmams komentarą. >

Komentuoti Prisijungti Vardas: Liko simbolių: Iš viso komentarų: 4

„BasketNews.lt“ pasilieka teisę pašalinti tuos skaitytojų komentarus, kurie yra nekultūringi, nesusiję su tema, pasirašyti kito asmens vardu, pažeidžia įstatymus, reklamuoja, kursto nelegaliems veiksmams.