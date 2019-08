Manto Kalniečio baudų metimai lėmė pergalingą Lietuvos pasirengimo finišą

doh

ziurejau australija - jav, ir negaliu patiketi, kad Lietuva su tokiu baisiu zaidimu braizu lygiai kapojasi su serbais ir visada aukstumoje. Kas ta australija? Lietuvos zaidejai talentingesni, bet pas australus taip graziai kamuolys vaiksto, zaidejai juda kaip laikrodis, grazu ziuret. Pas mus taip buvo nebent Stombergo Jasikeviciaus laikais. Kazlauskas istempdavo, nors budavo baisu ziureti ir jo rinktiniu zaidima, bet tai treneris is didziosios raides ir laimedavome kietumu. Adomaitis neistempia - zaidimas be minties, individualumo, grakstumo. Bet cia viso Lietuvos krepsinio beda, treneriai nuo mazumes skatina vaikus zaisti be individualumo, istato juos ir kazkokius remus, po to visa karjera laiksto be minties. Paskutinis toks zveris buvo Kleiza, kur galedavai duoti kamuoli, ir stabiliai darys taskus. Ar kas gali prisiminti per si pasirengimo laikotarpi bent viena grazu pavykusi derini ar individualu veiksma, kur taskai nebuvo gimdomi? Isvada tik tokia galima padaryti, kad su lietuviais niekas nenori zaisti, nes patys zaisdami baisiai kazkaip sugebame ir kitus iklampinti i sunku/negrazu akiai fiziska zaidima.