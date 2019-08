Gordonas su „Rockets“ susitarė dėl 54 mln. JAV dolerių kontrakto

Nuotr.: AP - Scanpix

„Rockets“ taikliarankis Ericas Gordonas liks Hjustone – krepšininkas su Teksaso klubu sutartį pratęsė dar trejiems metams, skelbia ESPN apžvalgininkas Adrianas Wojnarowski.

Eric Gordon Pozicija: SG Amžius: 30 Ūgis: 191 cm Svoris: 100 kg Gimimo vieta: Indianapolis, JAV

Per šiuos tris sezonus krepšininkas uždirbs 54,5 mln. JAV dolerių. 16,9 mln. JAV dolerių per pirmuosius metus, 18,2 mln. JAV dolerių – per antruosius, o per trečiąjį sutarties sezoną savo vertę pakels iki 19,6 mln. JAV dolerių.

Gordonas praėjusį sezoną „Rockets“ gretose per 32 minutes vidutiniškai rinko po 16,4 taško, atkovojo po 2,2 kamuolius, atliko po 1,8 rezultatyvaus perdavimo, o tritaškius metė 36,5 procentų (254/695 trit.) taiklumu.

2016-2017 metų sezono „Visų žvaigždžių“ savaitgalio metu Gordonas laimėjo tritaškių konkursą, kurio finaliniame etape nugalėjo tuo metu dar Klivlando „Cavaliers“ ekipai atstovavusį Kyrie Irvingą.

Šią vasarą atakuojantis gynėjas buvo kviečiamas į Greggo Popovichiaus vadovaujamos JAV rinktinės stovyklą, tačiau prisijungti prie nacionalinės ekipos atsisakė.