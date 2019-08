Atsipalaidavusi Kanada: muzika treniruotėje ir trenerio pokštai

Anonimas

amerikieciams vienintelis pasaulio cempionatas yra NBA.dar jie pripazysta Olimpiada,visi like turnyrai jiems antrarusiai.kanadieciai stengiasi but panasus i kaimynus,todel seka is paskos ir kopijuoja amerikieciu elgesi atsisakydami vaziuot i FIBA turnyreli todel treneriui nelieka nieko kita kaip tik "ieskot pozityvo" nes pasiruosimas cempionatui visiskai kitoks nei galejo tiketis.galima tik speliot kokie verksmai eitu is LTU rinktines trenerio lupu jei atsisakytu pvz Sabonis su Valanciunu