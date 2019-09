Pirmąjį kontrolinį mačą sužaidusiam „Rytui“ – triuškinamas Baltarusijos ekipos antausis

Treneriai

jūs visi jibani Lietuvos treneriai...Komanda po fizinio rengimo treniruočių, be komandos trenerio ir dar pirmos varžybos bei be vienos pagrindinių ginklų. Jūsų žalgiriukas mylimas su pagrindiniu treneriu ir be dviejų-trijų žaidėjų vos prieš lietkabelį pažaidė, ko apie tai nieko nesakot? Davai chėbryte proto ir suvokimo apie krepšinį truputį