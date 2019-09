Javtokas neabejoja: „Šiandien lietuviams nėra nė vieno neįveikiamo varžovo“

Nuotr.: BNS

Nuotr. BNS

Puikus Lietuvos krepšinio rinktinės žaidimas Kinijoje vykstančiame Pasaulio čempionate žavi krepšinio specialistus ir entuziastus, kurie vis drąsiau kalba apie sėkmę ir kitame turnyro etape. Vienas jų – buvęs ilgametis nacionalinės komandos žaidėjas Robertas Javtokas. Jo nuomone, jei rinktinė ir toliau demonstruos tokį žaidimą kaip dabar, neįveikiamų varžovų tiesiog nėra.

Lietuvos nacionalinė kol kas pirmenybėse rungtyniauja itin galingai – pirmoje dvikovoje net 101:47 buvo sutriuškintas Senegalas, o antrojoje gana lengvai rezultatu 92:69 įveikta Kanada.

„Toks sėkmingas rinktinės žaidimas palieka labai gerą įspūdį: patinka žaidimo kokybė, komandinis žaidimas, neskubėjimas, jaunimo ir vyresnių žaidėjų savitarpio supratimas. Visa tai duoda daug vilčių galvoti apie tolesnes pergales“, – teigia 39-erių Javtokas.

Kaip vieną pagrindinių komandos ginklų jis įvardijo aukštaūgius Domantą Sabonį ir Joną Valančiūną, kurie sėkmingai rinko taškus abejose rungtynėse. Akistatoje su Senegalu jie prie galutinio rezultato pridėjo po 13 taškų, rungtynėse su Kanada Valančiūnas šį rodiklį pakartojo, o Sabonis pridėjo 10 taškų.

„Jiems tik ruošiantis čempionatui neabejojau, kad jų tandemas gali būti vienas pagrindinių rinktinės ginklų. Ypač žinant jų galią ir sugebėjimus po krepšiu, o Sabonis gerai mato aikštę bei gali atlikti ir gerą perdavimą“, – mano buvęs nacionalinės komandos „centras“.

Neišnaudoti ginklai ir žvilgsnis į kitą etapą

Šių aukštaūgių pasirodymą bus itin įdomu stebėti Lietuva - Australija rungtynėse dėl pirmos vietos H grupėje. Australija pirmose čempionato rungtynėse po gero paskutinio kėlinio rezultatu 108:92 įveikė kanadiečius, o rungtynėse su Senegalu teko kiek pavargti – 81:68, tačiau to pašnekovas nesureikšmina.

„Kai Senegalą nugalėjome tokiu dideliu taškų skirtumu, kiti varžovai pagalvojo, kad neteks vargti su šia komanda, tad tiesiog buvo atsipalaiduota. Todėl ketvirtadienio rungtynės, manau, gali būti sunkios – bus kovojama dėl pirmos vietos grupėje, Australijos krepšinio rinktinė turi galingą priekinę liniją, yra stipri komanda. Daug priklauso nuo to, kaip pradėsime rungtynes, mat psichologinės įtampos dėl patekimo į kitą etapą nebėra, bet nugalėti itin reikia. Jei nebus atsipalaiduota, tai pagal dabartinį žaidimą, pasitikėjimą savimi, dalinimąsi kamuoliu, savo stipriųjų pusių išnaudojimą, galima sakyti, kad viskas bus gerai. Tikiuosi gerų rungtynių“, – viliasi Javtokas.

Tikisi to ir „Betsafe“ krepšinio statymų analitikai, kurie pergalę žada mūsiškiams – pergalės tikimybė siekia 52 proc., kai australų galimybės pergale baigti pirmą turnyro etapą siekia 42 proc. Anot pašnekovo, mūsiškių šansus nugalėti didina ir ilgas atsarginių suolelis, dar galima pagerinti ir taiklumą, be to, savo potencialo dar neišnaudojo Rokas Giedraitis.

Visa tai svarbu bus ir kitame etape, kur, kaip jau aišku, mūsiškių lauks Prancūzijos ir Dominikos Respublikos nacionalinės komandos, kurios už nugarų G grupėje paliko Vokietijos ir Jordanijos ekipas. Anot „Betsafe“ ekspertų, nugalėti Šiaurės Amerikos atstovus turėtų būti itin paprasta – pergalės tikimybė siekia net 89 proc., tačiau su europiečiais gali būti kur kas sunkiau – lietuvių pergalės tikimybė siekia 40 proc., o prancūzų – 55 proc. Tiesa, žvelgdamas į dabartinę Lietuvos rinktinę formą, R. Javtokas mano, kad viskas turėtų būti gerai.

„Šiandien lietuviams nėra nė vieno neįveikiamo varžovo. Taip, yra stiprių varžovų, bet nei vienas nėra neįveikiamas, nesvarbu, ar tai JAV, ar Serbija, ar Ispanija. Žaidžiant tokį krepšinį, kokį demonstruojame, viskas yra mūsų rankose“, – mano buvęs centro puolėjas.