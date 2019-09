Mindaugas Kuzminskas: „Puolėjams tenka asmeninė auka vardan komandos tikslų“

Nuotr.: AFP – Scanpix

2017 metų Europos čempionate vienu iš trijų svarbiausių Lietuvos rinktinės krepšininkų buvęs Mindaugas Kuzminskas šiemet pasaulio čempionate priima kitokį vaidmenį.

Mindaugas Kuzminskas Komanda: Lietuvos rinktinė

Pozicija: SF, PF Amžius: 29 Ūgis: 205 cm Svoris: 98 kg Gimimo vieta: Vilnius, Lietuva

Rinktinėje atsidūrus ir Jonui Valančiūnui, ir Domantui Saboniui, žaidimas puolime ėmė suktis aplink vidurio puolėjus ir gynėjų pozicijose žaidžiančius krepšininkus.

Be to, Kuzminskas rinktinėje jau tapo sunkiuoju krašto puolėju, tad, penkete žaidžiant su Valančiūnu ir Saboniu, jam nebelieka vietos.

„Mūsų akcentai yra gana aiškūs – turime didžiulę jėgą po krepšiu ir taip pat žaidimą su jais du prieš du arba tiesiog įmetant kamuolį. Tad taip kraštams tenka šiokia tokia asmeninė auka vardan komandos tikslų“, – tinklalapiui „BasketNews.lt“ sakė Kuzminskas.

Jis šiame čempionate per dvejas rungtynes vidutiniškai žaidė po 17,5 min. bei pelnė po 10 taškų. Prieš dvejus metus Europos čempionate jo vidurkis siekė 15,3 taško.

Ar Kuzminskas dėl to turi problemų? Savo nuomonę jis pateikia dar neišgirdęs tokio klausimo.

„Visi mes suprantame, kad dėl bendrų tikslų reikia aukoti savo ego. Kartais galbūt kiekvienas norėtume žaisti daugiau, bet supranti, kad jeigu laimės komanda, tai visiems bus geriau“, – pabrėžė krepšininkas.

Pasaulio čempionate rinktinę kol kas lydi ne tik pergalės, bet ir didžiulis užsivedimas, stabilumas ir gera nuotaika. Apie tai – interviu su Kuzminsku.

– Mindaugai, susidaro įspūdis, kad komanda yra itin užsivedusi ir emocinga nuo pat pristatymo rungtynėmis ar pirmųjų taškų. Kaip jums tai atrodo?

– Rinktinėje yra šiek tiek atsinaujinimų ir visi įneša teigiamos energijos. Tas palaikymas ir nuo suolelio, ir aikštėje, ir prieš rungtynes yra tikrai geras. Turime neblogą miksą tarp jaunų žaidėjų ir veteranų.

– Kokie atsinaujinimai rinktinėje tai lėmė? Galbūt vienas to faktorių yra Marius Grigonis, kuris sprogo emocijomis jau po pirmųjų čempionato taškų?

– Marius, sakyčiau, ir yra energingiausias. Gal tik truputį buvo pasėdęs tuomet, kai turėjo problemų su pilvu (šypsosi). Kai pradėjo vėl kalbėti ir duoti energijos, tuomet supratome, kad Marius jau sugrįžo. Jis tikrai yra emocingas, o dar kai dabar taip gerai sekasi, tai visiems lengviau palaikyti tą energiją. Labai tikiuosi, kad tų blogų momentų nebus, bet kaip bebūtų, tuomet labiausiai pasirodo komandos veidas.

Nuotr. fiba.basketball

– Per pirmąsias dvejas rungtynes rinktinė buvo labai stabili. Koks stiprus tai ginklas?

– Kol kas pavykdavo be didesnių duobių išlaikyti koncentraciją, energiją ir žaidimo lygį visas 40 minučių, o tai nėra lengva. Kada tu pradedi pirmauti didesne persvara, tuomet atsiranda atsipalaidavimo momentai, bet pas mus to nebuvo.

Dažniausiai būdavo taip, jog kad ir kaip gerai žaidi, bet viena duobė neleidžia atitrūkti. O dabar, jeigu nutolstame, tai užbaigiame savo darbą.

Kaip bebūtų, tai nebuvo tos dvi komandos. Tikslas buvo jas įveikti, bet tai ne tas tikslas, dėl kurio atvykome į čempionatą. Reikia žvelgti į priekį ir per daug neužmigti ant laurų. Viskas kol kas gerai, bet tuo pačiu viskas dar priekyje. Stipriausi varžovai prasideda nuo Australijos.

– Jūs 2017 metais sužaidėte geriausią savo čempionatą, o dabar turite kiek mažesnį vaidmenį. Galbūt to ir reikėjo tikėtis turint omenyje, kad kartu žaidžia Sabonis ir Valančiūnas?

– Apie save nenorėčiau per daug kalbėti. Kokias duoda užduotis, jas ir bandau įvykdyti. Kiek gaunu laiko, tiek ir koncentruojuosi jį kaip įmanoma geriausiai išnaudoti, kad ir kaip tai šabloniškai skambėtų.

– Kuo ypatinga yra Australijos rinktinė?

– Australai dabar yra šios rinktinės pike. Eilę metų rungtyniauja tie patys žaidėjai su tais pačiais treneriais, jie yra taip susižaidę, tarsi rungtyniautų viename klube. Tai jų stiprybė. Mes su jais turėjome daug draugiškų rungtynių bei visada matydavome, kad jie yra susicementavę ir aikštėje, ir už jos ribų.