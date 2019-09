Adomaitis: „Į kitą etapą turime nusinešti trečio ir ketvirto kėlinių žaidimą“

Nesuprantu

Kodel Sabonis su JV, o ypac JV nesaudo tolimu 2pts? Kas yra jo duona NBA ir pumpe fake\'ai... Na ir 3pts galetu mesti esant visiskai laisviems. Turime JV ir Saba, kurie toliau stovint neziuri net i kasi, kai Jankunas uzemantis Gebeno vieta rinktineje meto 3pts... juokas pro asaras... Jei musu NBA bokstai metytu is toli, tai ir maziukam lengviau buti, o dabar tik is po kasio per jega bando lauzti - varzovai tada gali susispausti po kasiu. Kodel neisnaudojame savo ginklu?