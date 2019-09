Būsimos rinktinės varžovės žaidimo paveikslas – elitinė gynyba, kuri turi Achilo kulną

Praeivis

Mes nuolatos afišuojamės kaip aukštų komanda, bet atidžiau žiūrint rungtynes pasimato, kad tas nė velnio netiesa. Mūsų aukšti yra naudojami kaip masalas ir tuo sukuria krūvą taškų gynėjams, kadangi pikenroluose chebra ginasi arba prieš JV, arba prieš Sabą, kai gynėjai nuolatos išsimetinėja laisvi. Viskas tvarkoje, tai geras puolimas, daug laisvų metimų. Bet viskas ką gauna Sabas ir JV yra keli bandymai per rungtynes ant ūselio - jie tiesiog per geri tokiam naudojimui. Kur pikenpopai? Abu jie puikiai gali išsimesti. Australai Baynesui sugeba duot keturis trajakus per rungtynes - mes negalim JV ir Sabui duot bent vieno? Taigi su tuo, kaip prieš mus žaidžiama gynyba, čia būtų nuolatinis laisvas metimas. Ar įmestų, ar ne, čia jau kitas klausimas - bet kodėl nepabandyt? Baynesas įmetė... Nebūtinai trajakai - pikenpopus iš vidutinio ir JV ir Sabas NBA išpildo puikiai. Ar matės per draugiškas ir patį čempionatą bet vieną tokį pikenpopą jiems? Pauliui pikenpopus kurti galima, bet šitiems kažkodėl - ne. Apskritai, prieš tokią komandą kaip Australija čia turėjo būti vienas iš esminių mūsų ginklų, siekiant ištraukt Baynesą/Bogutą iš baudos aikštelės. Be to, paprasta logika - JV yra lėtas, mums paleidus trajaką ir jam lipant ant lentos, jis neretai tiesiog nespėja normaliai sugrįžt, o prieš tokius kaip Australai ar Prancūzai puolime krūva kamuolių pasiimt beveik neįmanoma. Nu tai ir veskit tą patį JV į pikenpopą, kur net nepataikius jis jau arčiau savo kašio ir normaliai spėja grįžt. Nu ok, prieš australus jau šito neišnaudojom, nu bet jei šitose rungtynėse neturėsim pikenpopų JV ir Saboniui (įskaitant ir trajakus), tai iš Adomaičio reikės atimti trenerio licenciją (jei tokią turi).