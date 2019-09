Širdį daužanti nesėkmė: atsitiesusi rinktinė nepateko tarp 8 stipriausiųjų

Nuotr.: FIBA.com

17 taškų deficitą panaikinusi Lietuvos rinktinė galų gale 75:78 krito prieš Prancūziją ir baigė kelionę pasaulio čempionate.

Rungtynių eiga

0:0, 1 min.: Ginčo kamuolį laimi lietuviai.

2:0, 1 min.: Fournier dvitaškis.

4:4, 2 min.: Abi komandos keičiasi rezultatyviais išpuoliais.

4:6, 4 min.: Grigonis išveda lietuvius į priekį.

6:6, 4 min.: Gobertas krauna iš viršaus.

9:6, 5 min.: Fournier smeigia tritaškį.

11:6, 5 min.: Batumas vagia kamuolį ir deda jį iš viršaus.

11:8, 6 min.: Kalniečio metimas viena ranka.

13:8, 6 min.: Fournier atlieka reidą krepšio link ir pelno jau 9-ąjį savo tašką.

15:8, 7 min.: Dar du Batumo taškai.



17:8, 8 min.: Gobertas realizuoja baudas.

20:8, 8 min.: Batumo tolimas šūvis.

Neužtikrinta abiejų rinktinės centrų pradžia. Jonas Valančiūnas vėluoja gynyboje ir anksti sėda ant suolo, Domantas Sabonis du kartus puolime sudvejoja atakuodamas ir du kartus suklysta, po to dar užsidirba Rudy Goberto bloką.

20:10, 9 min.: Sabonis nutraukia lietuvių taškų badą.

23:10, 10 min.: Tritaškį pataiko ir De Colo.

26:12, 10 min.: Lekavičius pataiko metimą viena ranka, bet De Colo atsako taškais su pražanga.

26:14, 10 min.: Dar vienas Lekavičiaus floateris.

Prancūzijos rinktinė: Evanas Fournier 9 (3/6 dvit.), Nicolas Batumas 7, Nando De Colo 6.

Lietuvos rinktinė: Mantas Kalnietis, Domantas Sabonis, Lukas Lekavičius po 4.

28:14, 11 min.: Poirier įmeta baudų metimus.

28:16, 12 min.: Grigonio dvitaškis.

28:19, 13 min.: Lekavičius smeigia tritaškį ir prancūzai prašo minutės pertraukėlės.

28:22, 14 min.: Grigonis taip pat pataiko iš toli ir lietuviai spurtuoja 8:0.

30:22, 14 min.: Poirier atlieka dėjimą su Mačiulio pražanga, bet nepataiko baudos metimo.

32:22, 14 min.: Fournier dvitaškis.

32:25, 15 min.: Valančiūno dėjimas su bauda.

32:27, 15 min.: Antras iš eilės JV dėjimas.

34:27, 15 min.: Gobertas taiso netaiklų metimą.

34:29, 15 min.: Septintasis Valančiūno taškas iš eilės.

34:30, 16 min.: Valančiūnas pataiko vieną baudą iš dviejų.

36:30, 16 min.: Batumas drebina lanką dėjimu.

36:31, 17 min.: Kalnietis realizuoja vieną baudą.

38:33, 18 min.: Jankūnas į Goberto taškus atsako taikliomis baudomis.

40:33, 18 min.: Fournier dėjimas.

Batumas iki šio mačo buvo sužaidęs dvejas rungtynes ir iš viso surinkęs 8 taškus (1/2 dvit., 2/8 trit.). Šįkart puolėjas per 13 minučių jau turi 9 taškus (3/3 dvit., 1/2 trit.).

Prancūzai be perstojo atakuoja Valančiūną gynyboje ir šis sodinamas ant suolo nepaisant to, kad puolime iššovė antrajame kėlinyje pelnydamas 8 taškus.

Jankūnas nugriūva po kontakto su De Colo ir prancūzas baudžiamas pražanga, o po to dar pribėgęs prie Jankūno šiam kažką pasako. Komandos draugo stoja ginti Kalnietis, stumtelėjęs De Colo. Galiausiai teisėjai nuramina aistras ir De Colo dar papildomai užsidirba techninę pražangą, o Kalniečiui skiriama nesportinė pražanga.

42:36, 18 min.: Jankūnas realizuoja tris baudų metimus, o De Colo atsako dviem taikliais metimais.

45:36, 19 min.: De Colo pataiko iš toli.

45:38, 19 min.: Grigonis irgi realizuoja baudas.

48:38, 19 min.: Iš toli pataiko ir Fournier.

48:40, 20 min.: Mačiulis įmeta baudas.

50:40, 20 min.: De Colo atsako tuo pačiu.

Prancūzijos rinktinė: Evanas Fournier 16 (5/11 dvit.), Nando De Colo 13, Nicolas Batumas 9.

Lietuvos rinktinė: Marius Grigonis 9 (1/4 trit.), Jonas Valančiūnas 8, Lukas Lekavičius 7.

Braška ne tik gynyba, bet ir puolimas – Lietuvos rinktinė per paskutines antrojo kėlinio 32 sekundes sugebėjo du kartus prarasti kamuolį.

Lietuvos rinktinė antras rungtynes iš eilės per pirmus du kėlinius praleido bent 50 taškų. Prancūzams tik penki žaidėjai pelnė taškus, tačiau keturi iš jų kartu surinko 46, dažnai terorizuodami Valančiūno lėtumą gynyboje ir atakuodami jį pikenrolu.

50:42, 21 min.: Valančiūnas pataiko baudų metimus.

56:42, 21 min.: Batumas ir M'Baye smeigia po tritaškį.

59:42, 25 min.: Taškų sausrą nutraukia Albicy tritaškis.

59:44, 25 min.: Kalniečio taškai.

59:45, 25 min.: Grigonis realizuoja baudą už Albicy techninę pražangą.

61:47, 26 min.: Poirier į Ulanovo taškus atsako galingu dėjimu.

63:47, 27 min.: De Colo reidas link krepšio.

63:49, 28 min.: Ulanovas įmeta baudų metimus.

63:51, 29 min.: Ulanovas prideda dar dvi baudas.

63:53, 29 min.: Šeštoji iš eilės Ulanovo bauda.

63:54, 30 min.: Sabonis įmeta vieną baudos metimą.

65:54, 30 min.: Fournier nutraukia lietuvių atkarpą.

Prancūzijos rinktinė: Evanas Fournier 18, Nando De Colo 15, Nicolas Batumas 12.

Lietuvos rinktinė: Marius Grigonis ir Jonas Valančiūnas po 10, Edgaras Ulanovas 8.

Per pirmąjį kėlinį nė karto nestoję prie baudų metimo linijos, per kitus du ketvirčius lietuviai metė net 25 baudas ir pataikė 22. Tai jiems padeda laikytis per vis dar panaikinamą deficitą.