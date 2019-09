Adomaičio įsiūtis spaudos konferencijoje: „Tai – šūdinai absurdiška“

Nuotr.: FIBA.com

Nuotr.: BNS

Nuotr.: BNS

Nuotr.: FIBA

Nuotr.: FIBA

Nuotr.: FIBA.com Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: FIBA Nuotr.: FIBA

Dainius Adomaitis po pralaimėjimo Prancūzijai oficialioje angliškai rengiamoje spaudos konferencijoje po rungtynių negailėjo kritikos FIBA ir teisėjams.

Fotogalerija Nuotr.: FIBA.com Nuotr.: FIBA.com Nuotr.: BNS Nuotr.: FIBA.com Nuotr.: FIBA Nuotr.: FIBA.com Nuotr.: FIBA.com Nuotr.: BNS Nuotr.: FIBA.com Nuotr.: BNS Nuotr.: FIBA.com Nuotr.: FIBA Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: FIBA.com Nuotr.: FIBA.com Nuotr.: FIBA Nuotr.: FIBA Nuotr.: FIBA.com Nuotr.: FIBA.com Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: FIBA.com Nuotr.: FIBA Nuotr.: FIBA Nuotr.: BNS Nuotr.: FIBA.com Nuotr.: FIBA.com Nuotr.: FIBA Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: FIBA.com Nuotr.: FIBA.com Nuotr.: FIBA Nuotr.: FIBA.com Nuotr.: FIBA Nuotr.: FIBA Nuotr.: FIBA.com Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: FIBA.com Nuotr.: FIBA.com

„Taip, klauskite klausimų FIBA, – žurnalisto, paklaustas ar turi, ką pasakyti, griežtai atsakė Adomaitis. – Apie teisėjavimą. Antras mačas paeiliui. Prieš australus žaidėme regbį, o šiandien negalėjome turėti jokio kontakto. Tai – šūdinai juokinga. Tai ne krepšinis, ne sistema.

Kodėl mes turime VAR sistemą? Nereikia būti protingam, reikia būti nuoširdžiam, kad sustabdytum rungtynes ir peržiūrėtum pakartojimą. Vyrukai atiduoda visą vasarą, du mėnesius be šeimų. Jie negauna pinigų ir didžiausia pagarba jiems, bet kažkas negerbia žaidimo. Tai – šūdinai absurdiška“, – pykčio neslėpė Lietuvos rinktinės vairininkas.

Pykčio FIBA oficialioje spaudos konferencijoje netramdęs Dainius Adomaitis plakė teisėjus ir bendraudamas su žurnalistais iš Lietuvos.

„Žinote, emocijoms nuslūgus, galbūt reikia labiau žiūrėti į save. Padarėme per daug klaidų kas liečia koncentraciją individualioje gynyboje. Nebūtų tų situacijų, tai apie teisėjus nekalbėtume.

Jeigu žiūrint tą situaciją, tai manau, kad negali taip skirtis traktavimas. Prieš dvi dienas žaidėme regbį ir viskas buvo legalu, o šiandien viskas yra nelegalu. Galiausiai, likus 31 sekundei, kur eina JV epizodas, jis meta, teisėjų švilpukas tyli, jis atsikovoja kamuolį, Jonas pakartoja metimą, o teisėjai švilpia ir sako, kad ne, pražanga buvo prieš tai. Nuo to viskas ir prasidėjo. Labiausiai gaila dėl to.

O po to vėl – kamuolys numuštas nelegaliai. Kam jie investuoja tūkstančius į VAR sistemą, taigi nueikite ir pasižiūrėkite. Ir viskas bus sąžininga, niekas apie tai nekalbės. Labiausiai gaila vyrų darbo. Atvažiavome su savo tikslais, aiškiai žinodami, ko norime, sau rūbinėje pasisakėme“, – apie taisyklių traktavimą kalbėjo Adomaitis.

Rungtynių žaidėjas Nando De Colo Taškai 21 Naudingumas 15 Baudų metimai 86% 6/7 Tritaškiai 50% 3/6

Rungtynėse tarp Prancūzijos ir Lietuvos teisėjavo du arbitrai iš Pietų Amerikos. Tai Leandro Lezcano ir Argentinos, Danielis Alberto Garcia Nievesas iš Venesuelos ir Antonio Conde iš Ispanijos.

Toks FIBA sprendimas taip pat nepraslydo Lietuvos rinktinės strategui pro akis.

„Nereikia būti labai protingu. Žaidžia dvi Europos komandos. Duokite tris Europos teisėjus. Jūs klauskite FIBA tų dalykų. Tai yra visiems aišku. Žaidžiame rungtynes su Australija, visiems aišku, kokios svarbos mačas. Su visa pagarba šalims. Švilpia du Puerto Riko teisėjai ir vienas iš Argentinos.

Vienas teisėjas rungtynių metu vienam iš žaidėjų sako „I am very excited (liet. „Esu labai laimingas“), kad čia esu. Čia pirmos mano tokios rungtynės.“ Jis tai žaidėjui sako ketvirtajame rungtynių kėlinyje. Jūs juokaujate b**d? Nėra to supratimo. Po to žiūri rungtynes. Taip, darėme klaidų, ir aš dariau, ir žaidėjai, bet ne apie tai. Jie nedirba savo darbo. Per daug pasakiau, turbūt, bet tiek to. Pasakiau viską. Turbūt paskutinį kartą“, – atvirai kalbėjo specialistas.

Lietuvos rinktinė trečiajame kėlinyje turėjo 17 taškų deficitą, tačiau sugebėjo sugrįžti į rungtynes ir ketvirtajame kėlinyje Lukas Lekavičius rezultatą persvėrė. Kas pasikeitė?

„Kaitaliojome gynybą, sistemas. Faktas, kad šiek pasikeitė teisėjavimas, kuomet jie pirmavo 17 taškų. Jie truputį pradėjo leisti žaisti su kontaktu. Kitas dalykas, patys atakavome ten, kur norėjome nuo pat pradžių. Pradžioje to visai nepavyko, nepataikėme labai gerų metimų, kur manėme, kad yra jų silpnybės“, – teigė Adomaitis.

Kritikos rungtynių arbitrams negailėjo ir 20 naudingumo balų surinkęs Jonas Valančiūnas.

„Sveikinimai Prancūzijai, bet, kas įvyko dvikovos pabaigoje, yra nepriimtina, kalbant apie teisėjus. Paskutiniai keli švilpukai buvo tragiški ir už tai kažkas turi būti daroma“, – oficialioje konferencijoje po rungtynių sakė Valančiūnas.

„BasketNews.lt“ redaktoriaus Jono Miklovo paprašytas patikslinti, ar yra kalbama apie epizodą, kuomet Gobertas numušė baudos metimą mačo pabaigoje, liesdamas lanką, JV patvirtino.

„Taip. Tikriausiai taip“, – lakoniškai atsakė lietuvis.