Rinktinė dėl teisėjų klaidų pateikė protestą FIBA

Lietuvos rinktinės delegacija netyli po skandalingai pasibaigusio mačo su Prancūzija. Tinklalapio „BasketNews.lt“ žiniomis, FIBA organizacijai pateiktas oficialus protestas.

Pagal FIBA taisykles, praėjus 15 minučių po dvikovos pabaigos, protestą turi pasirašyti komandos kapitonas, o per valandą – ir treneris. Lietuvos rinktinė įvykdė šias sąlygas.

Lietuvos rinktinės delegacijai labiausiai užkliuvo epizodas, kai, likus žaisti 31 sek., Rudy Gobertas numušė kamuolį nuo lanko po netaiklaus Jono Valančiūno metimo. Stebint pakartojimą, buvo akivaizdu, kad Gobertas pirmiau lietė lanką.

Pagal FIBA taisykles, tokiu atveju turi būti įskaitytas taškas.

„Manau, kad negali taip skirtis traktavimas, – po dvikovos kalbėjo Dainius Adomaitis. – Prieš dvi dienas žaidėme regbį ir viskas buvo legalu, o šiandien viskas yra nelegalu. Galiausiai, likus 31 sekundei, kur eina JV epizodas, jis meta, teisėjų švilpukas tyli, jis atsikovoja kamuolį, Jonas pakartoja metimą, o teisėjai švilpia ir sako, kad ne, pražanga buvo prieš tai. Nuo to viskas ir prasidėjo. Labiausiai gaila dėl to.

O po to vėl – kamuolys numuštas nelegaliai. Kam jie investuoja tūkstančius į VAR sistemą, taigi nueikite ir pasižiūrėkite. Ir viskas bus sąžininga, niekas apie tai nekalbės. Labiausiai gaila vyrų darbo. Atvažiavome su savo tikslais, aiškiai žinodami, ko norime, sau rūbinėje pasisakėme“, – apie taisyklių traktavimą kalbėjo Adomaitis.

Nors FIBA turi 24 val. pateikti atsakymą, sprendimo tikimasi sekmadienį ryte vietos laiku.

Tiesa, tikėtis, kad toks protestas gali pakeisti rungtynių baigtį, nevertėtų. Pagal FIBA taisykles, rungtynės gali būti peržaidžiamos dėl techninių priežasčių (sugedusios švieslentės ar pan.), bet ne dėl teisėjų sprendimų.

Rungtynių žaidėjas Nando De Colo Taškai 21 Naudingumas 15 Tritaškiai 50% 3/6 Baudų metimai 86% 6/7

Dvikovai tarp Lietuvos ir Prancūzijos teisėjavo ispanas Antonio Conde, venesuelietis Danielis Garcia Nievesas ir argentinietis Leandro Lezcano. Komisaras – Pietų Afrikos Respublikos atstovas Charlesas Sandersas.

Tai buvo antros iš eilės rungtynės, kuriose lietuviams teisėjavo Pietų Amerikos atstovai – mače su australais švilpė du puertorikiečiai ir argentinietis.

„Nereikia būti labai protingu. Žaidžia dvi Europos komandos. Duokite tris Europos teisėjus, – kalbėjo Adomaitis. – Jūs klauskite FIBA tų dalykų. Tai yra visiems aišku. Žaidžiame rungtynes su Australija, visiems aišku, kokios svarbos mačas. Su visa pagarba šalims. Švilpia du Puerto Riko teisėjai ir vienas iš Argentinos.

Vienas teisėjas rungtynių metu vienam iš žaidėjų sako „I am very excited (liet. „Esu labai laimingas“), kad čia esu. Čia pirmos mano tokios rungtynės.“ Jis tai žaidėjui sako ketvirtajame rungtynių kėlinyje. Jūs juokaujate b**d? Nėra to supratimo. Po to žiūri rungtynes. Taip, darėme klaidų, ir aš dariau, ir žaidėjai, bet ne apie tai. Jie nedirba savo darbo. Per daug pasakiau, turbūt, bet tiek to. Pasakiau viską.“