Įvertinimai lietuviams: solidūs įžaidėjai ir Kuzminsko čempionatą iliustravęs mačas

...

O ka jiem daryt?? NBA savo komandose jie turi mazus zaidejus su kuriais gali susizaist o kas cia? Apart grigonio ir lekaviciaus visi like gynejai yra juokingi, Kalnietis dar kazkiek pajuda bet siandien nebuvo nei vieno jo perdavimo po 2x2 Jonui ar Saboniui, kodel tas pats Sabas nba meto tritaskius cia bijo is vidutinio mest. Juokas ima aikstej i toki Seibuti ar Kuzminska ziuret, gynejai-puolejai kurie bijo mest is vidutinio ar tritaskio, kaip Fournier ar Batumas gaveo roga sveicia tritaski o ka musu gynejai??? Visas zaidimas statyt uztvaras ir jei nieks nesigauna (80 proc nesigauna) tiesiog imest kamuoli JV ar Sabui ir tegul gimdo. Tam kad JV ar Sabasbutu efektyvus turi buti astrus gynejnai kurie nebijotu draskyt gynybos ir zaidejai kurie pataikytu is toli kad JV ir Sabas turetu laisves po krepsiu nedvigubintu ju ginantis. Dabar to neturim todel tokie ir rezultatai, ir taip dar gerai kovojom kaip su 4-5 zaidejais, Apart Jv Sabo Grigonio ir Lekaviciaus dar Kalnietis kazkiek pajudejo, Ulanovas 1 maca suzaide. Visi kiti atvaziavo paturistaut kinijoj.