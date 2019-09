FIBA žingsnis – lietuvius nuskriaudę teisėjai daugiau čempionate nešvilps

MyzkPriesVeja

Realybe tokia kad teisejai tikrai neturetu nusprest kas laimes rungtynes. Sitas turnyras irgi kaip kazkas minejo grynai "made in china"ziurint i pogrupius. Bet nereiktu visko verst tik ant sito nes rinktine tikrai siam cempionate neatrode komanda kuri eis toli, sudetis balagnas, abu tikri centrai kartu aikstej o ju pakeist nera kam, metiku prie ju irgi neturim. Kaip buvo sakyta tikrai reikejo zaist nuo pradziu (ne pirmas toks macas) o ne 4 kelinyje dasivijus po to viska verst ant teiseju, ypac zinant is anksto kokio lygio teisejai dirba. Viskam atslugus manau LKF dabar viduj dziaugiasi sitom teiseju nesamonem nes tai buspasieisinimas gryzus kad teisejai susiko cempionata mums ir nereiks daryt permainu. Labai tikiuosi to nebus ir kazkas keisis, turim neisnaudoto potencialo ir gali tikrai kitaip atrodyt rinktine, tikiuosi sitie cirkai siam cempionate pades tai suprast i LKF bei grysim i top5 nes ten tikrai galim but.