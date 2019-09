Ar tai dar stebina? FIBA susimovimai neatsirado iš niekur

Nuotr.: AFP – Scanpix

Kažko tokio buvo galima tikėtis. Kai Tarptautinė krepšinio federacija (FIBA) pažemino Eurolygos teisėjus ir savo noru iš sąrašo išbraukė bent 30 geriausių arbitrų, anksčiau ar vėliau ji turėjo susimauti.

Lietuvos rinktinės nelaimei, susimauta per svarbiausias jos rungtynes. Dvikovoje su Prancūzija kovojant dėl išlikimo pasaulio čempionate, teisėjai nepastebėjo, kad Rudy Gobertas numušė kamuolį nuo lanko stipriai sumušdamas ranka į pastarąjį, ir netrukus mūsiškiai pralaimėjo 75:78.

Pasaulio čempionate likus sužaisti vienas rungtynes, jau aišku, kad jos nieko nebelems. Lietuva finišuos 9-16 vietose.

Labai realu, kad už ketvirtfinalio borto liks ir Graikijos rinktinė, kuri analogiškai nukentėjo keturiomis dienomis anksčiau.

Graikijos rinktinė pirmajame varžybų etape kovojo su Brazilija ir paskutinėmis mačo sekundėmis Kostas Sloukas metė tris baudų metimus. Pataikęs pirmus du, jis prametė trečiąjį, o Bruno Caboclo numušė kamuolį ranka kabinęs lanką.

Graikija pralaimėjo 78:79 ir dabar atsidūrė ant prarajos ribos. Norėdami patekti į kitą etapą, jie rytoj turi bent 12 taškų persvara įveikti čekus, o tai, matant pastarųjų sportinę formą, neatrodo kaip lengvai įgyvendinamas darbas.

Krepšinio taisyklės aiškiai apibrėžia, kad bet koks prisilietimas prie lanko, tinklelio ar lentos yra pažeidimas. Net jei akivaizdu, kad kamuolys neįkris į krepšį, krepšininkas negali paliesti ar trinktelėti vienos iš šių dalių.

Šią taisyklę tikrai žino ispanas Antonio Conde, dirbęs vyriausiuoju arbitru tiek lietuvių, tiek graikų nelaimėmis pasibaigusiose rungtynėse. Jis yra vienas labiausiai patyrusių FIBA arbitrų, pastaraisiais metais švilpęs svarbiausiose rinktinių varžybose.

Pavyzdžiui, pernai Conde buvo vyriausiasis teisėjas pasaulio moterų čempionato finale, o 2017 metais buvo antrasis arbitras Europos vyrų krepšinio čempionato finale tarp Slovėnijos ir Serbijos.

Pasaulio čempionato atrankoje Conde du kartus švilpė ir Lietuvos rinktinės mačams – laimėtoms dvikovoms su Kroatija (išvykoje ir namie).

Akivaizdu, kad FIBA juo pasitiki ir skiria svarbiausioms kovoms.

Ir visgi tai, kad teisėjas, kartą grubiai suklydęs brazilų naudai, skiriamas teisėjauti kitoms jų rungtynėms, o po to ir lietuvių – prancūzų dvikovai, kalba apie tai, jog FIBA tiesiog neturi pasirinkimo.

Dėl to šalia ispano paskiriami švilpti argentinietis ir venesuelietis, o net nesigilinant į jų darbo ypatumus, į akis krito tai, kad jie nežinojo, kaip elgtis, žiūrint vieno epizodo kartojimą.

Kai antrajame mačo su Prancūzija kėlinyje kilo konfliktas po Nando De Colo pražangos, Conde nuėjo prie televizoriaus ekranų pasižiūrėti, kas įvyko, o paskui jį patraukė ir likę du arbitrai. Taip visi trys teisėjai sustojo aplink televizorių ir gilinosi, kas ten rodoma.

Eurolygoje ar LKL panašių dalykų nepamatysi. Ten pakartojimų eina žiūrėti arba tik vyriausiasis arbitras, arba jis dar pasikviečia kartu ginčytiną sprendimą priėmusį kolegą. Niekada visi trys nežiūri kartojimo – bent vienas teisėjas visada lieka aikštėje stebėti to, kas vyksta, kol kolegos aiškinasi prie televizoriaus.

Kita vertus, ko galima tikėtis, jei vienas iš arbitrų per mačą su Australija viešai džiaugėsi teisėjaudamas tokioms rungtynėms. Anot Dainiaus Adomaičio, ketvirtajame kėlinyje vienas iš teisėjų Lietuvos rinktinės krepšininkui pasakė esąs itin laimingas galėdamas švilpti tokiose rungtynėse.

„Jūs juokaujat, bl*t“, – papasakojęs šią istoriją, nusikeikė Adomaitis.

Po dvikovos Lietuvos rinktinės delegacija su Arvydu Saboniu priešakyje užpildė oficialų protestą ir įteikė jį FIBA atstovams. Rezultato tai nepakeitė, tačiau bent jau teisėjų trejetas buvo nušalintas nuo likusių pasaulio čempionato kovų.

Rinktinės treneriai ir federacija yra pelnytai pikti, bet ar LKF tokia buvo, kai FIBA pradėjo boikotuoti Eurolygos teisėjus? Ar LKF pajudino bent pirštą, kai Lietuvos arbitrai, net tie, kurie neteisėjauja Eurolygoje, nebuvo pakviesti į šių metų pasaulio čempionatą?

Lietuva turi 12 FIBA kategoriją turinčių arbitrų, šalis pasaulio reitinge yra šešta, bet pasaulio čempionate jos teisėjams neatsiranda nė vienos vietos. Tai normalu?

LKF lygiai taip pat nieko nedarė, kai 2016 metais FIBA ėmė grasinti išmesianti federacijas iš tarptautinių varžybų, jeigu jos nesusitvarkys su nepaklusniais klubais. Taip nuostabiai prasidėjo FIBA Čempionų lygos kūrimas ir, kai Vilniaus „Lietuvos rytas“ nusprendė pasirinkti Europos taurę, o ne naująsias FIBA varžybas, tarptautinė krepšinio federacija ėmėsi šantažo.

Užuot sukilusi, prieštaravusi ar kovojusi, LKF tuomet sukvietė žurnalistus spaudos konferencijai ir ėmė juos, įskaitant šių eilučių autorių, auklėti. Arvydas Sabonis ir Mindaugas Špokas siūlė žurnalistams vykti į FIBA būstinę ir klausinėti jų, o patys tik skėsčiojo rankomis dėl padėties beviltiškumo.

Po poros metų LKF vadovai neoficialiame susitikime žurnalistams skundėsi, kad naujoji pasaulio čempionato atrankos sistema yra ne tik neįdomi, bet ir nuostolinga – federacija dėl jos patyrė apie 0,5 mln. eurų nuostolių. Stipriai abejoju, ar tokie patys faktai buvo išsakyti kreivų veidrodžių karalystėje gyvenantiems FIBA vadovams.

Dabar galime pykti, juoktis iš absurdiškumo ar keiktis, bet tokie susimovimai kaip šių metų teisėjavimas pasaulio čempionate nenutinka iš niekur.

FIBA jau bent dešimtmetį išradinėja savo taisykles ir nusispjauna ant krepšinio tradicijų.

Prieš 2010 metų pasaulio čempionatą atsirado „wild cardai“ – vardiniai kvietimai, kuriuos federacijos galėjo nusipirkti. Nesvarbu, kokie tavo sportiniai pasiekimai, ant stalo paklojęs solidžią pinigų sumą, galėjai dalyvauti tose pirmenybėse.

2012 metais atsirado olimpinių žaidynių atranka, kurios organizavimas taip pat apmokestintas. FIBA taip rūpėjo pinigai ir taip nerūpėjo situacija priimančioje šalyje, kad varžybas ji patikėjo organizuoti ant visiško kracho ribos buvusiai, diktatoriaus valdomai Venesuelai.

2016 metais tokių atrankų buvo jau keturios. Jeigu gali paimti pinigus iš keturių skirtingų šalių, kodėl reiktų imti tik iš vienos?

Tais pačiais metais atsirado Europos krepšinį suskaldžiusi FIBA Čempionų lyga.

2017 metų Europos čempionatas buvo paskutinis, vykęs kas dvejus metus. Super įdomaus ir aukšto lygio turnyro kalendorius buvo pakoreguotas taip, kad dabar jis vyks tik kas ketverius metus.

Tuo pačiu laikotarpiu prasidėjo ir FIBA Europos padalinio uždarymas – viskas pakišama po viena didele FIBA vėliava.

Tais pačiais metais Eurolygos teisėjai prarado teisę švilpti FIBA renginiuose. Arbitrai buvo verčiami rinktis, o nesutikę – nebereikalingi.

Galvojate, kas nors artimiausiu metu keisis? FIBA išsirinko prezidentą, kuris yra iš Malio, o valdyboje yra nariai iš Benino, Madagaskaro, Paragvajaus, Mergelių salų, Japonijos, Indonezijos ir Papua Naujosios Gvinėjos. Taip, čia tikrai tos krepšinio madas diktuojančios valstybės, kurios turėtų diriguoti likusiam pasauliui.

Europa toliau stumiama į paraštes – ji FIBA valdyboje turi 4 vietas (rumunas, prancūzas, suomis, graikas) iš 13.

Kas toliau?

Lietuvos krepšinio pasaulyje pašaipiai buvo sutikta Rolando Skaisgirio žinutė, jog nuo 2028 metų olimpinėse žaidynėse gali nebelikti krepšinio. Tai yra kalbos, kurias Skaisgirys, esą, girdi iš aukštų FIBA valdininkų.

Tokių žodžių rimtai nevertinančių žmonių norisi paklausi – ar tikrai yra iš ko juoktis? Ar jus tikrai nustebintų toks FIBA žingsnis?

Akivaizdžiau būti negali, kad FIBA organizacijai krepšinis yra tik įrankis užsidirbti pinigus. Iš olimpinių žaidynių FIBA neuždirba nė cento. Kam jai jų reikia? Kažkokie sportiniai principai, fanai ar krepšininkai FIBA organizacijai rūpi mažiausiai.

Ir kol kiekviena šalis, kiekviena federacija žiūrės tik savo užpakalio, niekas nesikeis.

Prancūzijos rinktinės treneris Vincentas Collet vakar apsimetė nesuprantąs, apie ką kalbu, kai jo paklausiau, ką galvoja apie situaciją, kurioje Gobertas užkabino lanką. Šalia trenerio sėdėjęs Nicolas Batumas nusijuokė ir prancūziškai sumurmėjo „purvinas klausimas“.

Negi taip sunku pripažinti klaidą, net jeigu ji naudinga tau? Tai, kad dabar dėl to tu nenukentėjai, nereiškia, kad tai nebuvo klaida.

Lygiai taip pat kaip niekas garsiai nekalba apie tai, kad atrankos sistema yra prasta, tol, kol patys patenka į čempionatą. Likę už borto, slovėnai ar latviai dėl to dejavo, bet ar mums tai rūpi? Sotus alkano neužjaučia.

Dabar Lietuvos krepšinio federacija yra pasiruošusi pakloti apvalią pinigų sumą, kad kitąmet Kaune vyktų olimpinis atrankos turnyras. Taip, norai geri, siekiama sudaryti geriausias sąlygas rinktinei išsikovoti vietą Tokijuje, bet taip tik pateisinama šita FIBA tvarka. Kas per olimpinės atrankos likus dviem savaitėms iki olimpiados? Kaip rinktinė gali du kartus per vasarą įgyti gerą sportinę formą? Kaip stipriai tai sujaukia visą krepšinio kalendorių, kai nacionaliniai čempionatai priversti baigtis anksčiau nei įprasta? Ko tada vertas pasaulio čempionatas, jeigu po to reikia dar vienų atrankos varžybų?

Kodėl niekas garsiai nekelia šitų klausimų? Kodėl žiūrima tik į artimiausią turnyrą, artimiausią vasarą, artimiausius galimus medalius?

FIBA atrodo kaip žmogus, šaudantis sau į kojas, o federacijos – kaip aplink tą žmogų susispietęs žioplių būrys. Skeveldros nuo kulkų lekia į aplinkinius, vieną kitą sužeidžia, bet tas būrys vis tiek ploja katučių ir kiša šaudančiajam pinigus į kišenę.

Jūs juokaujat, bl*t?