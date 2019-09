Dainius Adomaitis traukiasi iš rinktinės

Anonimas

kas is to trenerio ka is kitu zaideju rinktusi,gerai Sarui vaidint kai pavyko nupirkt Micic serbu rinktine,Tupan prancuzu,Pangos Kanados,Davies vel puikus zaidejas o ka jis ten rekia tai ivaizdzio dalis ,pasiimk Dzukijos lygio zaidejus ir buk geriausias nieko nepadarysi