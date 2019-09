Pasaulio čempionatas baigtas įtikinama pergale

nu ka

galime gerbti adomaiti uz tai kad vyriskai pasitrauke, nes 3 metai be jokiu rezultatu yra isties blogai.. zmogus geras, treneris ne koks.. aisku pagarba treneriui kad neleido rokucio per svarbius grajus, nes pamatem siandien problemos su dominika, 30 minuciu ir 0 tasku is zaidimo, su kvailom prazangom, su nesportine, visiskai nesubrendes zaidejas.. pagarba kalnui kad atvyko i cempionata tokio amziaus ir vel parode ispudingus skaicius.. aplamai grigonis, lekavicius ir ulanovas, buvo kertiniai zmones sitoje rinktineje, kurie pagaliau grizta i kauna... o per musu zvaigzdute valanciuna, taskus verte kas netingejo.. gero likusio cempo, viskas pagal galimybes.. o zvelgiant i ateiti gresminga skaityti tokias pavardes: JASIKEVICIUS, lekavicius, perez, grigonis, milaknis, ulanovas, leeday, landale, hayes.. manau turim sansu priminti apie lietuva eurolygoje