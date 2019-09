Anksti sprendimą dėl pasitraukimo priėmęs Adomaitis: „Viskas turėjo būti ne taip“

Nuotr.: BNS

Dainius Adomaitis dar prieš pasaulio čempionatą buvo nusprendęs, kad neįgyvendinęs sau išsikelto uždavinio, jis pasitrauks iš Lietuvos rinktinės vyriausiojo trenerio posto. Tai jis atskleidė po paskutiniųjų pirmenybių rungtynių, kuriose Lietuva įtikinamai pranoko Dominikos Respubliką.

Anot trenerio, apie sprendimą trauktis žinojo tik jo šeima – apie tai jis iš anksto nesakė nei žaidėjams, nei federacijos vadovams.

„Buvau komandai pasakęs, kad važiuojame su labai aiškiu tikslu – patekti į Tokijo olimpines žaidynes, – kalbėjo Adomaitis. – Buvo toks tikslas, kitas rezultatas netenkina nei manęs kaip trenerio, nei nieko kito. Gaila, kad taip susiklostė viskas.

Tinka frazė, kurią pasakiau rūbinėje, kad ne taip viskas turėjo būti. Deja, taip yra.“

Strategas taip pat atskleidė gavęs baudą iš FIBA dėl pasisakymų spaudos konferencijoje po dvikovos su Prancūzija. Tiesa, baudos dydžio jis neatskleidė.

Tarsi užstodami trenerį, mačo pabaigoje Lietuvos rinktinės sirgaliai pradėjo skanduoti „Fu*k you, FIBA“. Adomaitis sako tai puikiai girdėjęs.

„Šaunuoliai fanai, manau, jie pasakė tai… Kad neprisišnekėčiau, gausiu dar vieną baudą. Jie pasakė, ką galvoja, kaip jaučiasi. Manau, dauguma taip jaučiasi“, – sakė Adomaitis.

– Treneri, kaip pavyko rasti motyvacijos nieko nebelemiančioms rungtynėms?

– Norėčiau labai padėkoti žaidėjams už jų požiūrį į šitą žaidimą. Jie parodė, kad myli ir gerbia žaidimą. Antras dalykas – fanai. Tai žmonės, kurie sukorė tokią kelionę, investavo tiek pinigų, palaikė. Man kaip treneriui labiausiai gaila dėl jų, kad jie nebegali mūsų palaikyti. O pasaulio čempionatas be jų taps liūdnesnis.

– Kokiomis patirtimis jus praturtino buvimas Lietuvos rinktinės treneriu?

– Apie patirtis gal nekalbėkime. Noriu padėkoti labai visiems krepšinio pasaulio žmonėms, treneriams ir visiems kitiems už tą palaikymą. Tai kažkas vau. Pasirodo tas krepšinis mums, treneriams, esamiems ir buvusiems žaidėjams, rūpi labiausiai. Ir čia turime susikoncentruoti, kad padarytume tinkamus ėjimus, priimtume tinkamus sprendimus nes krepšinis yra žaidžiamas dėl fanų, visi kiti esame tik įrankiai. Tai apdarykime taip, kad fanai galėtų stebėti geriausius žaidėjus, aukščiausio lygio krepšinį, aukščiausio lygio teisėjus. Čia, manau, visiems didžiausia užduotis po šio čempionato tai padaryti. Užtenka kažkokių kvailų ambicijų, reikia sėsti prie vieno stalo ir susitarti ir tada nebus tokių spaudos konferencijų.

– Sakoma, kad rinktinės trenerio kėdė yra karščiausia Lietuvoje. Galite per šiuos trejus metus tai patvirtinti?

– Aišku. Manau, tiek negatyvo per savo gyvenimą neturėjau. Mano pirmas klausimas, prieš priimant sprendimą, buvo šeimoje. Susisodinau dukras, žmoną, ir paklausiau, ar jos tam pasiruošusios. Nes to šūdo bus labai daug. Ar jūs pasiruošusios, kad ir mokykloje jo galite gauti. Čia buvo mano pirmas klausimas. Sugrįžtant atgal, manau, vėl sėstume su šeima ir sprendimas būtų toks pats, nes mano šeima myli tą žaidimą, dukros užaugo aikštelėje, žmona didesnę dalį pragyveno legionieriaus žmonos karjerą ir krepšinio tribūnose. Ne grožio salonuose.

– Federacija pradės ieškoti jūsų įpėdinio. Koks tai turi būti žmogus ir ko jam palinkėtumėte?

– Palinkčiau sėkmės ir storos odos.

– Ar jūsų sprendimas nebeperkalbamas?

– Ne. Aš toks žmogus. Šitas sprendimas buvo priimtas kur kas anksčiau ir komandos viduje buvo pasakyta, kad išsikėlėme tokius tikslus ir su jais važiavome.

– Paskutinį kartą Lietuva tarp keturių stipriausiųjų buvo 2015 metais. Ko rinktinei trūksta, kad sugrįžtų į tą buvusį lygį?

– Manau, labai smulkių detalių. Visos rungtynės smulkiose detalėse. Mes labai gerai atrodėme kaip komanda. Komandoje buvo fantastinė atmosfera. Galiu žaidėjams tik padėkoti už jų atsidavimą treniruotėse. Jų atsidavimas rūbinėje, ką jie darė, man davė pasitikėjimo kaip treneriui. Fantastika. Kartais trūksta kažko vieno. Pavyzdžiui, su Australija, kad pasiteisintų rizika. Su Prancūzija nepadaryti tų grubių klaidų, kur žaidėjas nueina į stiprią ranką. Čia detalės. Tą detalę turi išsireikalauti treneris, ir jeigu tos detalės nepadaromos, tai treneris atsakingas.

– Šios vasaros klausimas numeris vienas: kaip kartu aikštėje atrodo Sabonis ir Valančiūnas. Ar įvertinus šį čempionatą ir žvelgiant į ateitį, ar jie gali kartu žaisti?

– Taip. Mes tikrai čia tobulėjome, tik labai gaila, kad mikro traumos ir ligos išmušė iš dvejų draugiškų rungtynių, kur planavome, kad jis žais. Tai gerėjo. Sakiau prieš čempionatą, kad čia bus didžiausias mūsų iššūkis, nes du mūsų geriausi žaidėjai yra vienos pozicijos. Abu penkti numeriai. Juos sutalpinti toje baudos aikštelėje… Visgi ne NBA baudos aikštelė. Manau, kad pavyko neblogai, skaičiai, ką skaičiavo asistentai, sako, kad buvo neblogai. Faktas, kad žaidimas nebuvo gražus. Visi tą žinome. Bet jis buvo efektyvus. Manau, tai veikia. Jie supranta vienas kitą, jie nori žaisti vienas su kitu ir komanda tą priima.

– Kodėl šiandien nerungtyniavo Domantas Sabonis?

– Temperatūra. Sakėme žiūrėsime, kaip bus per rungtynes. Jis norėjo eiti į aikštelę. Labai džiaugiuosi tuo, kad visi iš čempionato grįžta sveiki ir gerai pasiruošę sezonui.

– Ar grįžęs turėsite laisvo laiko, ar iš karto į darbą „Ryto“ klube?

– Nežinau, ką asistentai pasakys. Ne, aišku, iš karto pradėsiu darbą.