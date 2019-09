Popovichius neieškojo pasiteisinimų: „Tai – geriausia prancūzų komanda, kokią esu matęs“

Laimėjo stiprėsni ir nereik čia stebėtis, jokia čia sensacija.. USA liko tik pavadinimas šį čempionatą.. Sudėtis apgailėtina, jau visi kalbėjo apie jų galimybės kovoti dėl medalių.. Popas nežinau, taip jis aukšto lygio treneris, tačiau nu.. kažkaip Krizewskis atrodė rimčiau, nu aišku nėra ką lyginti kai pas jį žaidė rimti žaidėjai. Nesuprantu tokių komentarų kaip "vilnietis" kuris kažką bando parodyti, USA krepšinio lygis Lenkija, Čekija ?? :D Tu rimtai ?? NBA silpnesnė už Eurolyga ? ką tu žmogau rūkai ? Išsivaizduok dabar Lakers vs Fener ar Real.. GSW vs Barca, LAC vs Oly, ar Rockets vs Žalgiris... Tu išsivaizduok rezultatus žmogau.. Visu pirmą pažiūrėkite į amerikonų sudėtį ir nuspreskite ar USA krepšinis yra žemas lygis :))) Olimpiadoje jau matau maždaug tokią sudetį. Davis, Drumond, Griffin, Green, LeBron, Leonard, Curry, Irving, Durant, Thompson, Harden, Westbrook. Rezervas dar būtų toks George, Lillard, Butler, DeRozan, Wall, McCollum... Su šią rinktine tokius visokius France, Argentina, Serbija, Australija ir t.t. nupūstu pasišokinėdami. Čia ne dabartinė rinktine kurioje žaidžia visiškai negirdėtos ir nematytos pavardes, White wtf.. kas jis toks ir kur žaidžia net neaišku... USA gavo pliūha per veidą gan stiprų, Popo debiutas sudegė ganėtinai smarkiai, tai manau amerikonai tikrai į Olimpiada vešis stirpiausius žaidėjus ir nebejuokaus taip kaip šiame čempionate.. Apie patį čempionatą, tai tokio žemo lygio čempionato nesu matęs dar.. teisėjų lygis žemesnis nei LKL.. organizuotumas ir tos naujovės vieni vartai.. Pasaulio čempionate nėra Europos čempionų Slovėnijos kartu su Dončičiumi.. Kam reikia lygiuotis į FIFA ir daryti tas atrankas.. krepšinis ne futbolas, krepšinis turi turėti savo sistema... Įdomu kaip susiklostys Olimpinės žaidynės ir tos atrankos. :)