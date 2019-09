Komplektaciją baigęs „Rytas“ suteiks galimybę jaunimui

Vika

Ta prasme as stebiuosi ir kartu nau nebesistebiu zmoniu kavilumu. Kleiza taupo pinigus sako:D, is ko jis juos taupo jei biudzete skyles ir skolos? Kaip komanda nedarydama jokio produkto staiga gaus pinigu ir kita sezona saus i virsu is kur ir kaip mistiskai atsiras pinigai? Tas Kleiza arogantiskai kalbejo kad bereikalo cia smeizia ryta nera skolu atlyginimai neveluoja gudelus taip pat sake kad viskas atiduota tai kaio suorast is kur cia dabar staiga atsirado skolos? Kas ju pridare vainauskas? Tai pagal gudeli tas jau atidave. Isvada kad tai populistu chebra kuri sneka bile ka, o va rytfaniai tiki ir palaiko tipo jega. O jega kame ka be pakeisto logo naujoji valdzia padare gero ko nebuvo prie vainausko? Tebunie tai retorinis klausimas nes ka gali atsakyt zmogus kuris sako kad Kleiza taupo pinigus nu juokinga i kiaule taupykle meta kad rytas kita sezona pakiltu:D o tai pala kita sezona iseina pakils o po metu vel i suda nes tada jau reims taupyt dar kutimes metams? Tai kas kiek metu cia jie isaudines? :D nu nematytas klubo modelis taupyt saut taupyt saut:D