3x3 krepšinis: kaip įvyko šios sporto šakos atgimimas Lietuvoje?

Nuotr.: FIBA Nuotr. FIBA Oro uostas. Daiktų patikra. Prie jos būriuojasi keletas vaikinų, vilkinčių žalią aprangą su užrašu „Lietuva“. „Kur skrendat?“ – prabyla kiti panašiomis spalvomis pasidabinę keleiviai, akivaidžiai pradedantys savo kelią į Pasaulio čempionatą Kinijoje. „Į Europos čempionatą, trys prieš tris“ – savo kelionės tikslą atskleidžia užkalbintieji. „Čia kas – tinklinis?“ – toliau smalsumą tenkina krepšinio sirgaliai, dėl meilės šiam sportui dalį rugsėjo nusprendę praleisti Tolimuosiuose Rytuose. Taip savo kelią į aštuoniolikmečių Europos pirmenybes pradeda trijulių vaikinų rinktinė. Jų čia veikiausiai nebūtų, jeigu ne kelios aplinkybės. Pirmoji susiklostė dar 2017-ųjų vasarą. „Iš gatvės į olimpines žaidynes“ – toks FIBA ir Tarptautinio olimpinio komiteto šūkis paskelbė kelio į Tokiją pradžią. Tą akimirką Lietuvos tame kelyje nebuvo – iš jo šalis išsuko maždaug 2015-aisiais. Iškart po to, kai Lietuvos rinktinė, tuomet sudaryta iš Ovidijaus Varanausko, Giedriaus Marčiukaičio, Dariaus Tarvydo ir Vitalijaus Lukšos, 2014-aisiais iškovojo Europos čempionato bronzos medalius ir ketvirtąją vietą pasaulyje. 2017-ieji buvo metai, kuomet 3x3 krepšinyje dominavo Serbija ir – iš pažiūros visiškai netikėtai – Latvija. Serbai, šį krepšinį paskelbus olimpiniu, galėjo pasigirti trimis Pasaulio čempionų titulais, o kaimynai latviai – ką tik iškovotu Europos auksu. Tarp sektinų pavyzdžių tuomet buvo galima minėti ir solidžius rezultatus demonstravusius slovėnus, rusus, netgi olandus ar gilias turnyrų organizavimo tradicijas puoselėjančius rumunus. Štai, pavyzdžiui, kaimynai latviai tuomet jau skaičiavo devintus 3x3 krepšinio vystymo metus. Pasisėmę patirties tarptautiniuose turnyruose, vietiniai organizatoriai 3x3 krepšinį kartu su kitomis gatvės sporto šakomis pavertė kone socialine misija – didžiuliu nusikalstamumu garsėjusiame Rygos mikrorajone su miesto pagalba buvo įrengta sporto bazė su daugiau nei 2 tūkst. vietų tribūnose. Iki tol šiose apylinkėse siautėjusius visuomenės užribio atstovus pakeitė gatvės futbolas, lauko treniruoklių salė, įvairios pramogos žiūrovams ir… trijulių krepšinis. Latvijos Europos auksas buvo nukaltas dėka ilgų metų įdirbio bei atidžios šį krepšinį išbandyti nusprendusių žaidėjų atrankos. Nepaisant fiasko ką tik pasibaigusiame Europos čempionate, šiandien latvius galime vadinti planetos vicečempionais. Šį sidabro medalį jie iškovojo prieš trejetą mėnesių – birželį vykusiame Pasaulio čempionate Amsterdame. Tiek birželį, tiek juolab prieš dvejus metus – 2017-ųjų vasarą – sakyti, kad netrukus 3x3 krepšinio elite puikuosis ir Lietuva, būtų buvę drąsu. Tuomet šalis merdėjo 39-ojoje vyrų reitingo vietoje. Turint omenyje tai, kad 2020-ųjų Tokijo olimpinėse žaidynėse vietos buvo numatytos 8-ioms šalims, misija atsidurti ten atrodė mažų mažiausiai sudėtinga. Nuotr. Krepšinio namai 2018-ųjų kovo 11-oji. Šią simbolišką datą atgimsta Lietuvos 3x3 krepšinio čempionatas. Per keturis jo etapus dalyvaujančios komandos ima rinkti FIBA reitingo taškus, iš arčiau susipažįsta su naująja olimpine sporto šaka ir, sutelkę savo bei rėmėjų lėšas, vyksta į tarptautinius turnyrus. To rezultatas – per vieną vasarą Lietuva vyrų reitinge atsiduria kol kas didžiausiose aukštumose istorijoje – 6-ojoje pozicijoje. 2018-ųjų vasarą vainikuoja 3x3 krepšinio asociacijos įsteigimas. „Mūsų tikslas ir didžioji svajonė – atvesti šalį į olimpines žaidynes“,– tuomet teigia vienas asociacijos steigėjų Rolandas Skaisgirys. „Lietuva pavėlavo į šį vakarėlį, bet dabar – ji ateina“, – vėliau – 2019-ųjų metų Europos čempionate – per mikrofoną tiesioginės tarptautinės transliacijos žiūrovams ir trims tūkstančiams sirgalių renginio vietoje ištars FIBA komunikacijos departamento vadovas. Pasitaisius situacijai reitinge, Lietuvoje pradėjus vykti 3x3 turnyrams, norint tapti vakarėlio siela trūko vieno – komandos, kuri tarptautinėje arenoje galėtų bent kiek pagąsdinti senokai nusistovėjusį 3x3 krepšinio elitą. „Lietuva yra būsima šio krepšinio sensacija. O gal tas laikas atėjo dabar?“, – kelių milijonų žiūrovų auditorijos retoriškai klausia 3x3 krepšinį ir amerikietišką futbolą jau eilę metų komentuojantis amerikietis Kyle’as Montgomery. „Jūs – mano pasirinkimas“, – dar kiek anksčiau jis taria savo kaimynams – Lietuvos krepšininkams – prasilenkdamas su jais viešbutyje. Paulius Beliavičius, Marijus Užupis, Šarūnas Vingelis ir Aurelijus Pukelis tame viešbutyje atsidūrė po to, kai iš šių krepšininkų sudaryta Šakių „Gulbelės“ komanda laimėjo teisę atstovauti Lietuvos rinktinei iškovodama 1-ąją vietą „Hoptrans 3x3 Winter Open“ turnyrų serijoje Garliavoje. Tuomet Nacionalinėje krepšinio lygoje rungtyniaujančioje Šakių „Vyčio“ komandoje žaidę vyrai – kaip vėliau pripažino patys – sunkiai įsivaizdavo, kaip viskas klostysis toliau. Keletas Challenger varžybų, užbaigtų ketvirtfinalyje. Pasaulio čempionatas, kurio grupėje po teisėjų klaidos nusileista Slovėnijai, vėliau pralaimėta Katarui ir galiausiai užimta 9-oji vieta, pasirodymą baigiant pirmajame etape. Tokia buvo šios komandos pradžia. Europos čempionato atranka. Prie komandos jungiasi treneris Dainius Novickas. Norint keliauti į Debreceną, kur vyks čempionatas, reikia patekti tarp dviejų geriausiųjų atrankoje. Lietuva nepralaimi nė vienerių rungtynių, Paulius Beliavičius paskutinėse rungtynėse prieš Kroatiją smeigia 5 tolimus metimus, pelno naudingiausio atrankos žaidėjo apdovanojimą. Rinktinė – tarp 12-os Europos pirmenybių dalyvių. „Kijeve „pramušėm“ – tikiuosi, kad dabar viskas kils tik į viršų“ – vėliau, Raudondvaryje pliaupiant lietui ir atidėjus Challenger varžybas valandai, duodamas interviu televizijai kalbės rinktinę į Kijevą lydėjęs Novickas. Nepraėjo nė dvi valandos ir iš tų pačių rinktinės žaidėjų sudaryta Šakių „Gulbelės“ komanda šiuos žodžius pavertė realybe. Pusfinalyje krito iš pasaulio vicečempionų sudaryta latvių ekipa, finale – tuomet arti pasaulio dešimtuko profesionalių komandų reitinge besirikiavusi serbų ketveriukė. Sėkmė pasikartoja Challenger turnyre Rygoje. Liublianoje užimta penktoji vieta. Aukštesnio rango – Masters – turnyras apmaudžiai baigiamas ketvirtfinalyje, paskutinę sekundę praleidus tolimą metimą. Vengrija. Debrecenas. Šansas reabilituotis po nedidelio nesėkmių ruožo ir galimybė iškovoti pirmuosius 3x3 krepšinio medalius šaliai per pastaruosius penkerius metus. Pora dienų viešbučio koridoriuose, kur krepšinio pasaulis vis nevengia Lietuvą pavadinti tamsiuoju arkliuku. Po to – pirmoji rungtynių diena. 22 taškai – daugiausia, kiek galima pelnyti 3x3 krepšinyje – rungtynėse prieš Austriją. Tiek pat taškų jau grupės varžybose iš tolesnės kovos eliminuojant latvius. 21-9 nokautuota šeimininkė Vengrija su vienu iš dešimties geriausių 3x3 žaidėjų pasaulyje. Pusfinalis. Kliūtis, kurią reikia įveikti norint žengti į istorinį finalą – titulą ginanti Serbija, sudaryta geriausios komandos planetoje – „Novi Sad“ – pagrindu. Rezultatas po finalinio švilpuko: 19-20. Kaip parodys istorija, ir už šį pralaimėjimą Lietuvai atsiteisti pavyks. Tačiau prieš tai – šansas išvažiuoti iš Europos pirmenybių iškovojant bronzą. Nepaisant varžovų ispanų bandymo sugrįžti į rungtynes joms artėjant į pabaigą, Lietuva triumfuoja – trečioji vieta Europos čempionate ir jauste jaučiamas sugrįžimas į trijulių krepšinio elitą. „Jūs čia visiems per greiti. Eikit kabintis medalių“, – atrodo, neklydo jau bene dešimt metų šioje virtuvėje besisukantis slovėnas, prieš pusfinalį ištaręs šiuos žodžius lietuviams delegacijų susirinkime. Neliko nuviltas ir apsaugos darbuotojas iš Sakartvelo, kuris dar gerokai prieš lemiamas kovas Lietuvos delegacijai teigė besimeldžiantis už tai, kad Lietuva taptų čempione. Tai – jau kitos savaitės įvykių Tbilisyje dalis. Būtent šis miestas tapo namais Europos aštuoniolikmečių trijulių pirmenybėms – šalis taip pradėjo pasirengimą joje vyksiančiam 2021-ųjų Europos vyrų krepšinio čempionatui. Ir suorganizavo išties įspūdingą renginį, kuriame pagrindinis vaidmuo teko Lietuvai. Nuotr. FIBA Rusija, Vengrija, Estija, Ukraina, Prancūzija. Tai – sąrašas šalių, kurias Lietuva nugalėjo pakeliui į čempionų titulą. Ir tik Estija buvo arti – ją ketvirtfinalyje mūsų šalies aštuoniolikmečiams pavyko įveikti vos vienu tašku. Prieš finalo rungtynes žiūrovus įspūdingais dėjimais linksminusiai ir tuomet ką tik vyrų rinktinę iš Pasaulio taurės eliminavusiai Prancūzijai vilčių palikta nebuvo – favoritais dėl varžovų atletiškumo ir viso čempionato metu demonstruoto taiklumo nelaikyti lietuviai auksą iškovojo rezultatu 21:14. Fenomenaliai turnyre rungtyniavęs Gabrielius Čelka tampa naudingiausiu čempionato krepšininku. Čempionai, skubėdami į autobusą, stabteli ten, kur dar šiek tiek veikia čempionato žaidėjams skirtas bevielis interneto ryšys. Gal kiek simboliška, bet jis nustoja veikęs iš karto po to, kai du Marijaus Užupio baudų metimai nulemia pergalę prieš „Novi Sad“ komandą, kurioje yra trys žaidėjai iš Serbijos rinktinės Europos čempionate sudėties, ir išveda Lietuvos rinktinės žaidėjų atstovaujamą Šakių „Gulbelę“ į Kanadoje vykstančio Masters turnyro finalą. Jame Šakių ekipa be didesnių sunkumų įveikia „Edmonton“ komandą iš Kanados ir iškovoja 30 000 JAV dolerių. Visiškai neseniai tik Nacionalinėje krepšinio lygoje rungtyniavę žaidėjai tampa asmenybėmis, apie kurių pergales sužino kelių milijonų 3x3 krepšinio gerbėjų auditorija visame pasaulyje. Vien Raudondvario Challenger turnyre „Gulbelės“ pergalę nulėmęs Marijaus Užupio metimas šią akimirką yra peržiūrėtas beveik 3 milijonus kartų. Tokių metimų šį sezoną dar gali būti – „Gulbelės“ laukia kovos Mongolijoje, Taivane, Pietų Korėjoje ir veikiausiai Japonijoje. Jau daugiau nei 50 000 dolerių piniginių prizų iškovoję krepšininkai, demonstruodami panašų žaidimą, galės susižerti dar tiek pat. Aštuoniolikmečiai savo ruožtu jau grįžo namo. Išvykstant oro uoste supainioti su tinklininkais, jie parvežė vienintelį Lietuvos krepšinio auksą šią vasarą. 2020-ųjų kovas – 3x3 rinktinių atrankos į olimpines žaidynes mėnuo. Ten dalyvaus 20 komandų iš viso pasaulio. Kovoje dėl trijų vietų Tokijuje veikiausiai neišvysime vietą olimpinėse žaidynėse pagal reitingą užsitikrinsiančių Serbijos, Rusijos, JAV ir Kinijos rinktinių. Mūsų pagrindiniais varžovais turėtų tapti Europos čempionate įveikti latviai, slovėnai, ispanai, Europos vicečempionai prancūzai ir Montreal Masters finale įveikti kanadiečiai. Olimpinė viltis gyva kaip niekada.

