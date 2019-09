Susiskaldžiusi krepšinio visuomenė: ribojimai skatina kūrybingumą ar apgaudinėjimą?

liuks komentarai

garsiai nuskambejes ROKAS JOCIUS 55tasku vidurkis tai kaip jum atrodo ka veike kiti zaidejai... paziurekit statitika metimu skaiciu jo ir komandos.... ir paziurekime ta komanda yra kur?? rokui isvaziavus komanda gauna nuo visu nes is uzribio issimetinet teismoko... ir kitas dalykas kaip tada palangos treneris ka moke?? kaip is out ismetinet?