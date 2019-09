„Dzūkija“ sutriuškino „Žalgirio“ dublerius

Nuotr.: BNS

Nuotr. BNS

Pasiruošimą nenumaldomai artėjančiam Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) sezonui tęsianti Kauno „Žalgirio“ jaunimo komanda penktadienį Kaune pasitikrino jėgas su Alytaus „Dzūkijos“ krepšininkais.

Du kėlinius į atlapus kibę žalgiriečiai antroje mačo dalyje neatlaikė „Betsafe–LKL“ pirmenybėse rungtyniaujančių dzūkų primesto ritmo ir patyrė nesėkmę rezultatu 62:91 (16:19, 15:25, 16:27, 15:20).

Arvydo Gronskio auklėtiniai pavyzdingai rungtynėse laikėsi kiek daugiau nei kėlinį, kuomet po spurto 7:0, buvo per žingsnį nuo varžovų – 23:26.

Visgi, labiau patyrę alytiškiai sėkmingai užbaigė pirmą mačo pusę ir į rūbinę keliavo su didžiausiu pranašumu – 31:44.

Po didžiosios pertraukos „Žalgirio“ dubleriai neberado priešnuodžių patyrusiems varžovams ir rungtynes užbaigė pralaimėdami rezultatu 62:91.

„Žalgiris-2“: Karolis Babušis 12 (3/8 trit.), Justas Ramanauskas 11, Giedrius Bergaudas 8 (8 atk. kam.), Dominykas Stenionis 7, Gytis Mačionis 7, Modestas Kancleris 6.

„Dzūkija“: Loganas McLane‘as 12 (3 per. kam.), Gediminas Žalalis 12, Artūras Jomantas 11 (5/6 dvit., 2 per. kam.), Paulius Danisevičius 10 (7 rez. perd.), Gabe'as Devoe 10 (5/6 dvit., 2 per. kam.), Martynas Pocevičius 10 (3 per. kam.).