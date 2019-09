„Rockets“ savininkas: „Kai Hardenas nori, jis ginasi geriausiai iš visų NBA lygoje“

SS

Cia nezinau verkt ar zvengt :DD Is pradziu hardenas pabega nuo KD ir westbrooko, kad taskytusi sau vienas svetur, dabar tas, kuris jam neleido to daryt Thuderiuose, ateina pas ji kad alia susizaistu ir laimetu ciampionata? :DDDD Ble as nezinau, kad Westbrookas nebesivaikytu tripple-double statistikos tai reiketu persodinti jam smegenis. Aj pala... kokios dar smegenys... :D