Pasaulio čempionatas pažėrė nemažą šūsnį rekordų

Nuotr.: FIBA.com

Nuotr. FIBA.com

Praėjusį sekmadienį pasibaigusio pasaulio krepšinio čempionato atgarsiai skamba iki šiol, todėl tinklalapis „eurohoops.net“ apžvelgė Kinijoje vykusių pirmenybių metu užfiksuotus rekordus.

Sergio Scariolo vadovaujama Ispanijos rinktinė tapo vyriausia komanda nuo 1978-ųjų, laimėjusia pasaulio krepšinio čempionatą. Ekipos amžiaus vidurkis Kinijoje vykusiose pirmenybėse buvo 30 metų ir 3 mėnesius, o vyriausio rinktinės krepšininko Marco Gasolio amžius siekė 34-erius metus.

Jaunėlis Marcas taip pat prisijungė prie vienintelio tokį pasiekimą užfiksavusio krepšininko brolio Pau Gasolio. Abu broliai Gasoliai varžovams jau yra išrašę daugiau nei 40 blokų bei taip užfiksavę vienintelį tokį pasiekimą XXI amžiuje.

Kitas ispanas, Ricky Rubio, tapo daugiausiai rezultatyvių perdavimų pasaulio pirmenybėse atlikusiu (130 rez. perd.) ir pirmuoju bent 100 rezultatyvių perdavimų bei bent 50 perimtų kamuolių surinkusiu krepšininku nuo 1994 metų.

39-erių Luisas Scola pasaulio pirmenybių metu jau yra pelnęs 716 taškų. Argentinietis yra vos antrasis krepšininkas, perkopęs 700 taškų ribą, o pagal bendrai pelnytus taškus užima antrąją vietą, į priekį praleisdamas tik brazilą Oscarą Schmidtą.

Nuotr. AP – Scanpix

Scola taip pat yra pelnęs 243 taškus per visas pasaulio čempionato išlikimo rungtynes, o tai – geriausias tokios svarbos rungtynių asmeninis rezultatas tarp visų kada nors žaidusių krepšininkų.

Argentinietis Facundo Campazzo, kartu su ispanu Rubio, prisijungė prie kroato Toni Kukočo ir tapo krepšininkais, per vienerias rungtynes surinkusiais bent 15 taškų, 10 rezultatyvių perdavimų, 5 atkovotus ir 3 perimtus kamuolius.

Campazzo tokį pasiekimą užfiksavo prieš serbus, kai pelnė 18 taškų, atliko 12 rezultatyvių perdavimų, atkovojo 6 ir perėmė 3 kamuolius, o Rubio – prieš australus, kai įmetė 19 taškų, išdalijo 12 rezultatyvių perdavimų, sugriebė 7 ir iš varžovų pavogė 4 kamuolius.

Andrejaus Lemanio vadovaujama Australijos rinktinė iškovojo 6 pergales, užėmė ketvirtąją vietą ir taip užfiksavo geriausią australų pasiekimą planetos pirmenybių istorijoje.

Nicolas Batumas pasaulio čempionatų metu, atstovaudamas Prancūzijos rinktinei, yra surinkęs 257 taškus, tad su šiuo taškų skaičiumi jis tapo rezultatyviausiu istorijoje prancūzų žaidėju. Antrojoje vietoje rikiuojasi Borisas Diaw su 241 tašku, trečiojoje – Evanas Fournier su 220 taškų.

Nuotr. AFP – Scanpix

Salah Mejri rungtynėse prieš šeimininkės Kinijos rinktinę varžovams išrašė 8 blokus ir taip pakartojo Yao Mingo pasaulio čempionatuose užfiksuotą rekordą.

291 tašką rinktinėje surinkęs Bogdanas Bogdanovičius ne tik, kad tapo rezultatyviausiu istorijoje serbų krepšininku, bet ir pakartojo tritaškių rekordą – snaiperis Kinijoje pataikė 35 tolimus metimus. Taip Bogdanovičius pasiekė 2002-aisiais iš Puerto Riko atvykusio rekordininko Larry Ayuso užfiksuotą rezultatą.

Natūralizuotas korėjietis Ra Gun-ah tapo vieninteliu krepšininku nuo 1994-ųjų, per rungtynes surinkusiu bent 15 taškų ir 10 atkovotų kamuolių. Jis taip pat yra vienintelis čempionato krepšininkas, per penkerias rungtynes aikštelės nepalikęs be dvigubo dublio.

Čekas Tomašas Satoransky ir vokietis Dennisas Schroderis tapo pirmaisiais krepšininkais po Puerto Riko žaidėjo Carloso Arroyo, per vienerias pasaulio čempionato rungtynes surinkusiais bent 20 taškų ir 10 rezultatyvių perdavimų.

JAV rinktinė pakartojo jų pačių 1994 metais užfiksuotą pasiekimą, kai rungtynėse prieš Japoniją atkovojo 58 kamuolius.

Beje, Naujoji Zelandija su 99,4 taškais per rungtynes buvo rezultatyviausia čempionato komanda, iš šios pozicijos išstūmusia nuolat lyderiaujančius amerikiečius.

Nuotr. BNS

Trenerio Nicko Nurse‘o auklėtiniai kanadiečiai rungtynėse pataikė 24 tolimus metimus bei taip tapo vienintele komanda istorijoje, įmetusia bent 20 tritaškių per rungtynes.

Kanada taip pat pagerino ir rezultatyvių perdavimų rekordą, kai tose pačiose rungtynėse komandos žaidėjai vieni kitiems išdalijo 37 rezultatyvius perdavimus.