Žvilgsnis į NBA kontraktus: kokias premijas susižers žaidėjai?

Nuotr.: USA Today Sports, AP, AFP-Scanpix Nuotr. USA Today Sports, AP, AFP-Scanpix Šią vasarą Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) netrūko mainų, į kuriuos buvo įtrauktos ryškiausios lygos žvaigždės, bei kardinalių pokyčių komandų sudėtyse. Žaidėjai su klubais pasirašinėjo įspūdingų sumų sutartis, tačiau už jų slepiasi ir papildomos sąlygos. ESPN apžvalgininkas Bobby Marksas sudarė sąrašą, kuriame atskleidžiamos krepšininkų premijos, potencialūs atlyginimai ateityje bei komandų ėjimai manevruojant algų kepure. Žaidėjų premijos Kyrie Irvingas ir Kevinas Durantas, Bruklino „Nets“ Vos paaiškėjus apie šio dueto susivienijimą Brukline, buvo manoma, kad abu krepšininkai atvyks kaip laisvieji agentai. Tai reiškė, jog tiek Durantas, tiek Irvingas turėjo galimybę gauti sezono premijas, siekiančias 4-5 mln. JAV dolerių. Papildomos premijos buvo įtrauktos todėl, nes jos į algų kepurę nesiskaičiuoja. Tai reiškė, kad algų kepurėje buvo pakankamai vietos sudaryti sutartį su laisvuoju agentu DeAndre Jordanu bei antrojo rato šaukimu Nicolu Claxtonu. Kaip bebūtų, krepšininkams kortas sujaukė „Golden State Warriors“. NBA vicečempionai susisiekė su „Nets“ dėl galimų D‘Angelo Russello mainų. Viskas baigėsi tuo, jog Russellas pasirašė naują sutartį su „Nets“ vien tik tam, kad būtų iš karto išmainytas į „Warriors“, o Bruklino ekipa už jaunąjį įžaidėją gavo Durantą. Nuotr. AFP – Scanpix Po šio sandorio įvykiai susiklostė taip, jog „Nets“ klubui nebereikėjo papildomos vietos algų kepurėje, kad būtų sudaryta sutartis su Durantu. Tai lėmė, jog Bruklino ekipa Irvingui sukonstravo 1 mln. dolerių siekiančią premiją, mat automatiškai algų kepurėje jau užteko vietos tiek Jordanui, tiek Claxtonui. Tokia įvykiu seka „Nets“ ekipai leido sutaupyti apie 16 mln. dolerių. Irvingo premijos paketas yra suskaidytas į 8 dalis po 125 tūkst. dolerių. Krepšininkas jas galės susirinkti priklausomai nuo sužaistų rungtynių skaičiaus, statistikos grafų bei puolimo ir gynybos reitingų pasiekimus. Durantui situacija kur kas paprastesnė. Jeigu puolėjas šį sezoną taip ir nepasirodys aikštelėje, bet „Nets“ pasieks pirmąjį atkrintamųjų etapą, Durantas savo kriterijų bus išpildęs ir jo sąskaitą pasieks papildomas 1 mln. dolerių. Nene Hilario, Hiustono „Rockets“ Puolėjas su „Rockets“ dėl naujos sutarties susitarė rugsėjo 6-ąją, tačiau NBA šio sandorio oficialiai dar nepatvirtino. Lygos vadovai vis dar svarsto, ar galima patvirtinti kontrakte esančias detales. Nepaisant to, jog iš pirmo žvilgsnio sandoris nepažeidžia taisyklių, abejojama, ar nėra laužomas sportinis principas, siekiant įgyti tam tikrą pranašumą. To priežastis – metinė brazilo premija, kuri siekia 7,4 mln. dolerių ir yra didžiausia NBA istorijoje. Kaip bebūtų, bent jau teoriškai manoma, kad scenarijus, kuriame Nene susižers visą šią sumą, nėra realus. Taip svarstoma todėl, nes „Rockets“ su brazilu sudarė sutartį, pagal kurią jį būtų galima lengvai išmainyti. Nene pasirašė dvejų metų 20 mln. dolerių vertės sutartį. 2,56 mln. dolerių per metus yra garantuota suma, o premija išsiskaido taip: – 2,4 mln. dolerių, jei Nene sužais 10 rungtynių, o „Rockets“ sezone iškovos 52 pergales. – papildomi 2,5 mln. dolerių, jei Nene sužais 25-erias rungtynes, o komanda iškovos 52 pergales. – papildomi 2,5 mln. dolerių, jei Nene sužais 40 rungtynių, o „Rockets“ pasieks 52 pergales. Sužaistų rungtynių skaičius yra kertinis. Kadangi Nene praėjusį sezoną sužaidė 42 mačus, o „Rockets“ pasiekė 53 pergales, ši premija laikoma kaip realiai pasiekiama ir būtent todėl gali siekti 7,4 mln. dolerių ribą. Kokia iš to nauda „Rockets“? Nuo sausio 15-osios brazilą bus galima panaudoti mainuose, kuriuose išsiunčiama suma skaičiuotųsi kaip 2,56. dolerių (nes 7,4 mln. nėra garantuoti). Jeigu kita, mainuose dalyvaujanti komanda, nepasiektų 52 pergalių, tai reikštų, kad Nene neišpildė reikiamo kriterijaus. Jeigu „Rockets“ sudarytų panašaus tipo sutartį su kitu laisvuoju agentu ir į mainus jį įtrauktų kartu su Nene, Hiustono ekipa galėtų sukonstruoti sandorį, per kurį galėtų įgyti Memfio „Grizzlies“ klubui priklausantį Andre Iguodalą. Nuotr. AFP-Scanpix Kadangi bendra suma mainuose siektų tik 4,9 mln. dolerių, klubas, gaunantis žaidėjus iš „Rockets“, galėtų sutaupyti solidžią pinigų sumą. Hiustono ekipa į mainus galėtų pridėti vieną iš ateities naujokų biržos šaukimų ir taip pasiekti susitarimą. „Rockets“ dar turi pirmojo rato šaukimus 2020-aisiais ir 2022-aisiais bei antrojo rato šaukimus 2021-aisiais ir 2023-aisiais. Kentavious Caldwellas-Pope‘as, Los Andželo „Lakers“ Caldwellui-Pope‘ui Kawhi Leonardo sprendimas susieti ateitį su Los Andželo „Clippers“ išėjo į naudą. Gynėjas pasirašė dvejų metų 16,6 mln. dolerių sutartį bei įgijo teisę gauti premiją, kuri siekia 1,2 mln. dolerių. Krepšininkas gali gauti papildomus 163 tūkst. dolerių, jei bus išrinktas bent į vieną iš trijų geriausiai besiginančių žaidėjų penketukų. Jeigu „Lakers“ pateks į Vakarų konferencijos finalą, Caldwellui-Pope‘ui atiteks papildomi 50 tūkst. dolerių. Vis dėlto didžiausias premijas gynėjas galės susirinkti dėl geros asmeninės statistikos. Jeigu Caldwellas-Pope‘as vidutiniškai atliks po 1,85 rezultatyvaus perdavimo per rungtynes, jam priklausys 350 tūkst. dolerių premija. Identiškos sumos papildys žaidėjo kišenę, jeigu jis vidutiniškai atkovos bent po 4 ir perims po 1,2 kamuolio Rudy Gay, San Antonijaus „Spurs“ Gay kitą sezoną uždirbs 14 mln. dolerių, tačiau jis gaus papildomus 500 tūkst., jeigu artėjantį sezoną sužais 60 rungtynių. Praėjusį sezoną puolėjas ant parketo pasirodė 69 kartus. Be visa to Gay gali uždirbti dar 1,5 mln. dolerių. Tam reikės, kad jis sužaistų bent 60 mačų, o „Spurs“ iškovotų 52 pergales, jo tritaškių taiklumas siektų 37,5 proc. (atlikus bent 100 tolimų metimų) ir jam būnant aikštėje „Spurs“ vidutiniškai praleistų mažiau nei 103 taškus per rungtynes. Praėjusį sezoną Gay realizavo 40,2 proc. tritaškių, tačiau atliko 74 tolimus metimus. Tyusas Jonesas ir Delonas Wrightas, Memfio „Grizzlies“ bei Dalaso „Mavericks“ Abu 2015-ųjų pirmojo rato šaukimai šią vasarą pakeitė komandas ir su jomis sudarė sutartis, kuriose yra numatytos premijos Jonesas gaus 858 tūkst. dolerių, jeigu „Grizzlies“ iškovos 33 pergales – tiek pat, kiek ir praėjusiame sezone. Tuo metu Wrighto kriterijai kiek sudėtingesni. Krepšininkas gaus po 350 tūkst. už kiekvieną išpildytą salygą, kurias sudaro labiausiai patobulėjusio žaidėjo apdovanojimo laimėjimas, patekimas į „Visų žvaigždžių“ rungtynes arba į vieną iš trijų geriausiai besiginančių krepšininkų penketuką. Maxi Kleberis, Dalaso „Mavericks“ Vokietis sudarė naują ketverių metų 34 mln. dolerių sutartį, kurioje yra papildomos premijos, siekiančios 475 tūkst. dolerių. Tam reikia, jog Kleberis: – patektų į geriausiai besiginančių žaidėjų penketą (150 tūkst.). – Baudų metimų pataikymo procentas siektų 80 (75 tūkst.). – Sužaistų minučių skaičius, padalijus iš atkovotų kamuolių skaičiaus, būtų didesnis nei 4 (100 tūkst.). – Tritaškių pataikymas siektų bent 40 proc. (150 tūkst.). Julius Randle‘as, Niujorko „Knicks“ Per pirmuosius penkerius karjeros metus Randle‘as uždirbo 22,4 mln. dolerių, tačiau panašią sumą jis gali susižerti vien per šį sezoną. Prie 18 mln. siekiančios algos puolėjas turi tris premijų kriterijus, o kiekvieno vertė siekia 900 tūkst. dolerių. Šie kriterijai – patekimai į: geriausiai besiginančių krepšininkų penketą, „Visų žvaigždžių“ rungtynes bei atkrintamąsias (pastaruoju atveju Randle‘as turės sužaisti bent 65-erias rungtynes). Nuotr. AP – Scanpix Terrence‘as Rossas, Orlando „Magic“ Rossas šiuo metu turi ketverių metų 50 mln. dolerių sutartį, kurioje yra numatytos 1 mln. dolerių premijos. Jog gautų 500 tūkst., Rossui būnant aikštelėje „Magic“ turės praleisti mažiau nei 100 taškų (pernai Rosso rodiklis šioje kategorijoje buvo 105,9 taško) ir sužaisti 63 rungtynes su 22 minučių vidurkiu. Likę 500 tūkst. atitektų su sąlyga, jog „Magic“ pasieks NBA finalą. Dewayne‘as Dedmonas, Sakramento „Kings“ Dedmonas pretenduoja į 300 tūkst. dolerių siekiančias premijas, kurių kriterijai yra: – Sezono metu sužaisti bent 70 rungtynių, o „Kings“ pasiekti 48 pergales (150 tūkst.). – „Kings“ turi pasiekti Vakarų konferencijos pusfinalį (150 tūkst.). „Kings“ paskutinį kartą 49 pergales pasiekė 2004-05 m. sezone, o dar vienu sezonu anksčiau dalyvavo ir antrajame atkrintamųjų etape. Premijos, kurių sąlygose yra ir pasirodymai atkrintamosiose Ericas Gordonas ir Clintas Capela, Hiustono „Rockets“ Gordonas neseniai susitarė dėl 75,5 mln. dolerių sutarties pratęsimo, tačiau 20,9 mln. dolerių alga 2023-24 m. sezone nėra garantuota. Tuo metu Capela sukirto rankomis dėl naujo penkerių metų trukmės ir 80 mln. dolerių vertės kontrakto. Capelai atiteks 1 mln. dolerių, jeigu „Rockets“ šiemet pasieks Vakarų konferencijos finalą. Tuo metu, jeigu „Rockets“ laimės čempionų titulą, Gordono 20,9 mln. atlyginimas taps garantuotas. Gordonui ši sąlyga galios viso kontrakto metu. Ši suma taip pat taps garantuota, jeigu gynėjas pirmą kartą karjeroje bus išrinktas į „Visų žvaigždžių“ rungtynes. Nuotr. AFP-Scanpix Gordonui taip pat teks sužaisti 500 minučių reguliariajame sezone arba 750 minučių sudėjus reguliarujį sezoną ir atkrintamąsias. Capela gali susižerti papildomus 500 tūkst., jeigu jo baudų pataikymo procentas bus didesnis nei 65 proc. (pernai buvo 63,6 proc.). Dar papildomi pusę milijono atitektų tuomet, jeigu jis būdamas aikštelėje gynyboje atkovos daugiau nei 30 proc. kamuolių. Tiesa, jeigu 2017-18 m. sezone šveicaras fiksavo 27,8 proc. rodiklį, tai pernai jis krito iki 24,1 proc. Alas Horfordas, Filadelfijos „76ers“ Horfordas su „76ers“ šią vasarą susitarė dėl 109 mln. ketverių metų kontrakto ir daugumai pasirodė keista, jog Filadelfijos klubas įsipareigojo puolėjui mokėti 26,5 mln. dolerių, kuomet Horfordui bus 36-eri. Vis dėlto „76ers“ pridėjo tam tikrų saugiklių. Jeigu „76ers“ per pirmuosius trejus Horfordo kontrakto metus pasieks NBA finalą, tuomet puolėjo alga paskutiniasiais sutarties metais šoktels nuo 14,5 mln. iki 19,5 mln. dolerių. Tuo metu, jei Filadelfijos ekipa iškovotų pirmąjį titulą nuo 1983-iųjų, Horfordas užsitikrins visus 26,5 mln. Kyle‘as Lowry, Toronto „Raptors“ Praėjusio sezono sėkmė „Raptors“ įžaidėjui kaip reikiant pasitarnavo. Lowry 200 tūkst. dolerių atiteko už patekimą į „Visų žvaigždžių“ rungtynes, o po to susižėrė ir papildomus 1,5 mln. už tai, jog „Raptors“ pateko į Rytų konferencijos finalą, pagrindinį NBA finalą bei tapo lygos čempionais. Kitą sezoną Lowry priklauso dar dvi premijos po 500 tūkst. dolerių. Gynėjui reikės patekti į pirmąjį ar antrąjį geriausiai besiginančių žaidėjų penketą arba patekti į pirmąjį ar antrąjį simbolinį penketuką. Tiesa, Lowry kontrakte yra nustatytos premijų lubos. Jei įžaidėjas susižers premijas, kurių vertė 2,7 mln., jam vis tiek atiteks 2,3 mln. dolerių. Nuotr. PA Pictures – Scanpix Patekimai į simbolinius penketus bei super-max tipo sutartys Joeliui Embiidui artėjantis sezonas pinigine prasme bus itin svarbus. Jeigu „76ers“ lyderis artėjantį sezoną sužais bent 1650 minučių, jo artimiausių trejų metų atlyginimai (29,5 mln., 31,6 mln. ir 33,6 mln.) taps garantuotais. Jeigu kamerūnietis patektų bent į vieną iš trijų simbolinių penketų, jis pretenduotų į super-max tipo sutartį, tačiau čia koja pakiš vienerių metų patirties trūkumas lygoje. Tai reikš, jog Embiidas 2021-aisiais galės pasirašyti ketverių metų 212 mln. dolerių sutarties pratęsimą. Bradley Bealas ir Andre Drummondas taip pat pretenduos į super-max tipo sutartį, jeigu bus išrinkti į vieną iš trijų simbolinių penketų. Tokiu atveju Bealas 2020-ųjų liepą galės sudaryti penkerių metų 253,7 mln. dolerių sutartį. Tuo metu Drummondas po šio sezono turės teisę nutraukti sutartį ir atsisakyti 28,7 mln. dolerių. Tuomet „Pistons“ jam galės siūlyti naują penkerių metų 237,5 mln. dolerių kontraktą. Kitu atveju vidurio puolėjas galės tikėtis ketverių metų 196 mln. dolerių sutarties. Paaiškėjus 2020-21 m. bei 2021-22 m. sezonų algų kepurėms (116 mln. ir 125 mln.) tapo aišku, kokių sutarčių gali tikėtis Giannis Antetokounmpo bei Rudy Gobertas, kurie jau atitinka super-max kontrakto kriterijus. Tiek graikas, tiek prancūzas kitų metų vasarą galės (jei pasiūlys klubas, o tai nėra privaloma) pasirašyti penkerių metų 253,7 mln. vertės sutartis. Milvokio „Bucks“ generalinis vadybininkas Jonas Horstas jau patvirtino, kad „Bucks“ savo žvaigždei siūlys tokį kontraktą.

