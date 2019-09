Dominuoja ir po karjeros pabaigos: Bryanto įsteigta įmonė disponuoja 2 mlrd. dolerių ištekliais

Nuotr.: AP-Scanpix

Dar prieš baigdamas karjerą 2015-16 m. sezone, Los Andželo „Lakers“ ir NBA legenda Kobe Bryantas jau turėjo grandiozinius ateities planus.

Kobe Bryant Pozicija: SG Amžius: 41 Ūgis: 198 cm Svoris: 93 kg Gimimo vieta: Filadelfija, JAV

2013-aisiais krepšinio žvaigždė įsteigė rizikos kapitalo sektoriuje veikiančią įmonę „Bryant Stibel & Co“, kuri šiuo metu turi prieigą prie daugiau nei 2 mlrd. dolerių išteklių.

„Suprantu vertės didinimo bei buvimo protingu su savo finansais svarbą“, – sakė Bryantas.

„Bryant Stibel & Co“ specilizuojasi į technologijų, medijos bei informacijos analizavimo kompanijas, kurios turi potencialo tapti vadinamaisiais „vienaragiais“ – privačiais startuoliais, kurių vertė gali pasiekti 1 mlrd. dolerių. „Bryant Stibel & Co“ atliko tam tikras investicijas ir su kompanijomis, kurios šiandien yra plačiai žinomos.

„Tile“ kompanija vysto technologiją, leidžiančią susekti prarastus daiktus. „Epic Games“ yra įmonė prisidėjusi prie kompiuterinio žaidimo „Fortnite“ manijos, kuomet padažas „Cholula“ yra itin populiarus JAV.

Iš 19-os „Bryant Stibel & Co“ kompanijų trečdalio vertė yra didesnė nei 1 mlrd. dolerių. Apskritai „Bryant Stibel & Co“ yra investavusi į 28-ias kompanijas, o apie investicijas į „Dell“, „Alibaba“ bei „National Vision“ buvo paskelbta viešai.

„Bryant Stibel & Co“ neseniai susitarė dėl bendradarbiavimo su „Permira“ kompanija, į kurią investavo 1,7 mlrd. dolerių. Be to kompanija yra investavusi ir į „Art of Sport“ – įmonę, kuri užsiima kūno priežūros produktais, leidžiančiais atletams pasiekti fizinės formos viršūnę.

Bryantas į pastarąją kompaniją priviliojo NFL žaidėją Peytoną Manningą bei NBA žvaigždę Stephą Curry.

„Vien turėjimas Kobe Bryanto aureolę valdyboje atvėrė duris“, – sakė Brianas Lee, kuris yra tarp „Art of Sport“, „The Honest Company“ ir „LegalZoom“ steigėjų.

Vis dėlto, kitas „Bryant Stibel & Co“ įkūrėjas, Jeffas Stibelas nenori nurašyti ir sunkaus darbo vaisių.

„Turėtumėte prisiminti, jog maždaug pirmus penkerius metus bendradarbiavimą su Kobe išlaikėme konfidencialiu. Norėjome, jog už mus kalbėtų darbai“, – sakė Stibelas.

Didžiausios sporto žvaigždės su savimi nešiojasi žinomumą ir, žinoma, didelius pinigus, tačiau tai nereiškia, kad jie išmano verslą, finansus bei investavimą. Vis dėlto Bryantas aktyviai dalyvauja „Bryant Stibel & Co“ veikloje.

Buvęs krepšininkas padėjo „Art of Sport“ kompanijai priimti marketingo bei kitus taktinius sprendimus. Bryantas savarankiškai susigalvojo ir dviejų nuosavų kompanijų pavadinimus („Rise“ ir „Compete“).

„Stipriausia mano pusė yra istorijų pasakojimas“, – sakė Bryantas.

„Kalbant glaustai, Kobės sporto šaka buvo krepšinis, Peytono – amerikietiškas futbolas, o mano – verslas, – pridėjo Stibelas. – Mes iškeliame savo partnerius srityse, kurioje jie yra geresni nei bet kas kitas.“

Bryantas taip pat teigė, kad krepšinio įgūdžiai pravertė ir versle, ir investicijose. Buvęs krepšininkas išskyrė kantrybę bei komandinį darbą.

„Rungtynių metu dažnai galima pastebėti spragą gynyboje ar tam tikrą pranašumą, kurį galima panaudoti puolime. Jeigu visus kozirius mesi vienu metu, tuomet savo kortas atskleisi per anksti. Komandinis sportas puikiai išmoko kaip to išvengti bei kaip pasitikėti kitais“, – kalbėjo Bryantas.

Pokalbio pabaigoje Bryanto buvo paklausta, kas jam teikia didesnį malonumą: pataikyti pergalingą metimą ar atrasti perspektyvią kompaniją. Buvęs krepšininkas atsakė sau įprastu stiliumi.

„Atrasti laiminčią kompaniją būnant investuotoju, nes augdamas visada tikėjausi pataikyti pergalingą metimą“, – užbaigė Bryantas.