Artėjančiame LKL sezone – nauji komentatoriai, studija bei Virginijus Šeškus

žilvūha

Žilvinas Aleksandravičius - tragiškas komentatorius. Per vieną kėlinį turbūt vidutiniškai prišneka 15-20 faktinių klaidų. Reikės kada nepatingėt ir paskaičiuot visas jo klaidas per vieną transliaciją. Ir apsimeta, kad viską išmano, nors šneka absoliučiai mėgėjiškais terminais. Ir dar negana to, gauna Eurolygą jis komentuoti ir pasaulio taurę komentavo.. Na žodžiu.