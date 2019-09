„Rytas“ pasirašė ilgalaikę sutartį su 17-mečiu vidurio puolėju

Nuotr.: rytasvilnius.lt

Nuotr. rytasvilnius.lt

Vilniaus „Rytas“ pasirašė ilgalaikę sutartį su septyniolikmečiu Sostinės krepšinio mokyklos (SKM) auklėtiniu Matu Mačijausku. 207 cm ūgio vidurio puolėjo pozicijoje žaidžiantis krepšininkas kol kas rungtyniaus Vilniaus „Perlo“ ir „Ryto-MRU“ komandose.

„Aš matau, kad Matas per vasarą labai sustiprėjo fiziškai, be to, pridėjo kelis centimetrus ūgio. Linkiu jam daug užsispyrimo, noro sunkiai dirbti treniruotėse. Labai tikiuosi, kad kažkada ateityje Vilniaus „Ryto“ fanai Mačijausko pavardę skanduos su tokiu pat įkarščiu, kokiu buvo skanduojama Macijausko pavardė“, – sakė Viniaus „Ryto“ direktorius Rolandas Jarutis.

Jaunimo Eurolygos kovose vidurio puolėjas padės „Ryto-MRU“ komandai.

Vilniuje gimęs Mačijauskas yra žaidęs Molėtų „Ežerūno“ komandoje. Praėjusį sezoną iš Molėtų jis persikėlė į Vilniaus „Perlą“.

Ilgametį SKM auklėtinį treniravo Eligijus Redeckas, Gintautas Rutkauskas, Gintaras Razutis, Tomas Urbelionis, Donatas Sabaliauskas, o pastaraisiais metais aukštaūgis dirbo su Tomu Purliu.