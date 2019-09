Nuotr.: BNS

Prieš beveik dvi savaites pergalingai užbaigęs etapą su Lietuvos rinktine pasaulio čempionate, Dainius Adomaitis šeštadienį pergalingai atidarė ir klubinį sezoną su Vilniaus „Rytu“. Sunkiai įsibėgėję jo auklėtiniai mačą perlaužė trečiajame kėlinyje, kai surinko 28 taškus, o praleido – 18, ir dvikovą 2,4 tūkst. savų žiūrovų akivaizdoje laimėjo 95:84.

Po mačo Adomaitis pirštu bedė į du žaidimo aspektus, neleidusius naujai suformuotam „Rytu“ atitrūkti anksčiau laiko.

„Kaip visada tos pirmos rungtynės, ypač pradžioje daug nervuotumo, noro, bet kokybės pritrūko. Faktas, kad pirmoje pusėje padarėme daug klaidų ir davėme per daug atsikovoti kamuolių puolime. Turėdami antrą šansą, jie tikrai gerai naudojosi, bet antroje pusėje pavyko susitvarkyti šituos du dalykus, tikrai gerai dalijomės kamuoliu ir faktas vienas, kad laukia daug darbo prieš mus kaip komandą.

Rezultatas džiugina, pergalė yra, buvo tikrai labai gerų momentų, kai labai gerai dalijomės kamuoliu surasdami žaidėjus, kur norime juos surasti. Faktas, kad turime padaryti žingsnį gynyboje kai kuriuose situacijose“, – kalbėjo Adomaitis.

Sezoną atidarę vilniečiai kitas rungtynes antradienį žais Prienuose su vietos „CBet“ komanda.

– Pirmoje pusėje komanda suklydo 10 kartų, antroje – 4. Iš kur tiek daug klaidų buvo pirmoje mačo dalyje?

– Manau, iš didelio noro, nes matėsi iš žaidėjų. Nesinorėjo man duoti to negatyvumo papildomai, nes tos klaidos atėjo tikrai iš to didelio noro. Tikrai žaidėjai norėjo prieš savo sirgalius gerai sužaisti pirmas rungtynes, dėl to pirmoje pusėje buvome galbūt per daug įsitempę. Antroje pusėje buvo viskas tvarkoje.

– „Pieno žvaigždės“ per pirmuosius du kėlinius puolime atkovojo 11 kamuolių. Tai buvo vien aukštaūgių atsitvėrimo bėdos ar ir gynėjai nepadarė savo darbo?

– Negali taip būti, Deivis (Sirvydis) išėjo į aikštelę, iš jo du kartus kamuolį puolime pasiėmė. Atsitvėrimas yra sunkus darbas individualiai. Deivį pasakiau kaip pavyzdį, bet galiu pasakyti kiekvieną, nes 11 atkovotų kamuolių buvo per didelis skaičius.

– „Pieno žvaigždžių“ įžaidėjas Johnas Gillonas pelnė 23 taškus. Kodėl šis gynėjas taip baudė jus?

– Todėl, kad mūsų aukštaūgiai nebuvo iš karto pasiruošę padėti gynėjams. Buvo trys situacijos labai geros, kur buvome pasiruošę ir apsigynėme, bet keturis kartus jis ėmė ir nubaudė. Faktas, kad jis yra labai talentingas žaidėjas puolime, tikrai greitas ir tokio akcento prieš nedėjome, nes nebuvome jų momentų iš draugiškų rungtynių, bet turime geriau sureaguoti rungtynių metu.

– Gynėjų linijoje daugiausiai keitimus atlikote dvejetais: Francisco Cruzą ir Terrellą Holloway keitė Mindaugas Girdžiūnas ir Dovis Bičkauskis. Kuo šie dvejetai skirtingi?

– Žiūrime, ką tuo metu turime aikštelėje centimetrais ir ką tuo metu norime žaisti. Mes suprantame Holloway ir jis supranta, kad jis nėra geriausioje formoje. Reikia duoti jam laiko, jo pastangos yra tokios, kokių reikia. Jis tikrai yra profesionalas, maksimaliai įdeda pastangų treniruotėse ir su kiekviena treniruote einame į priekį. Faktas, kad jį reikia įvesti į gerą formą. Dovis jau yra geroje formoje, jis tikrai duoda agresyvią gynybą, tuos dalykus, kurių norime. Mindaugas su Paco yra kūrėjai ir manau, kad gerai išnaudojome situacijas su jais.