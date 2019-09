Pranašumą iššvaistęs „Rytas“ vis tiek pranoko „Neptūną“

eflow

Nieko naujo iš Neptūno pusės, reikia pripažinti, kad žaidėjų lygiai skirias ir ant popieriaus Rytas stipresnė komanda. Reikia tikėtis, kad sezonui persiritus į antrą pusę, jaunimas bus apšilęs kojas, patobulėjęs ir komanda atrodys brandžiau, nes dabar tos klaidos kainuoja brangiai. Teigiamas dalykas tas, kad Neptūnas nepalūžo turėdamas -21 ir grįžo į rungtynes. Iš Gailiaus dauguma tikėjosi, kad bus komandos lyderis, bet pasirodo jis tik eilinis lkl žaidėjas be noro įrodyti savo vertę. Williamson kas čia per medis?? Tikiuosi Neptūnas nutrauks su juo sutartį abipusiu susitarimu, nes žiauru stebėti tokį anti-krepšinį iš jo pusės ir spėju jis vienas iš brangesnių žaidėjų.. Potencialo komanda tikrai turi ir manau sezono gale Neptūnas atsiskleis, to ir palinkėsiu, o dabar reikia įdėti dar daug darbo.