Adomaičiui į akis krito nepanaudotos galimybės gynyboje

Vilniaus „Rytas“ šeštadienio vakarą bangavo, tačiau panaikino dviejų komandų lygybę turnyrinėje lentelėje. Vis dėlto ekipos vyriausiasis treneris Dainius Adomaitis savo auklėtiniams turėjo pastabų dėl koncentracijos stokos gynyboje.

Stratego teigimu, pirmoji rungtynių pusė buvo pavyzdinė, abi komandos demonstravo aukštą meistriškumo lygį abiejose aikštelės pusėse. Trečiajame ketvirtyje įvyko lūžis, kai Adomaičio vadovaujamo „Ryto“ krepšininkai paleido vadeles ir leido klaipėdiečiams juos prisivyti.

„Iki trečiojo kėlinio rungtynės buvo tikrai labai drausmingos tiek puolime, tiek gynyboje. Po to mes paprasčiausiai paleidome savo drausmingą žaidimą gynyboje. Kur turėjome padaryti pražangas, jų nepadarėme. Prieš metiką gynėmės per pasyviai, prieš tą, kuris veržėsi, per daug agresyviai. Šiai dienai čia yra mūsų didžiausios problemos“, – susitikimą komentavo strategas.

„Neptūnas“ ketvirtajame kėlinyje šešių minučių atkarpą laimėjo 20:3 ir atsiliko vos trimis taškais (67:70). Klaipėdiečių spurtą sustabdė tritaškį pataikęs Francisco Cruzas, baudas sumetė Arnas Butkevičius ir Terrellas Holloway bei „Ryto“ persvara vėl tapo saugesnė – 77:67.

Spaudos konferencijoje Adomaitis pabrėžė varžovų riziką bei neišnaudotas galimybes prasižengti. Tai, anot trenerio, yra dalykas, kurį reikia smarkiai pagerinti.

„Jie kažkiek rizikavo, bet mes ir vėl grįžtame prie to, kad yra situacijos, kuriose mes turime padaryti pražangą. Vieną ketvirtį baigėme su dviem pražangomis, antrajame gerai gynėmės, bet ir vėl galėjome geriau išnaudoti tas dvi pražangas. Turime išmokti tai daryti“, – problemą analizavo Adomaitis.

Evaldas Kairys trečiajame susitikimo kėlinyje patyrė traumą ir skausmo perkreiptu veidu šlubčiodamas pasiekė atsarginių žaidėjų suolelį. Visgi to Adomaitis pernelyg nesureikšmino.

„Skausmas – šio darbo palydovas. Kažkokių mikrotraumų visada bus, bet kol kas viskas tvarkoje“, – kalbėjo vyriausiasis „Ryto“ strategas.

Trenerių komentarai: