„Grizzlies“ žiniasklaidos dienoje gera energija tryškęs JV į savo arsenalą žada pridėti tritaškius

Memfio „Grizzlies“ ekipa vakar surengė žiniasklaidos dieną, kurioje didžiausio dėmesio susilaukė jaunosios ekipos žvaigždės Ja Morantas bei Jarenas Jacksonas, tačiau joje netrūko ir Jono Valančiūno akcentų.

Jonas Valančiūnas Komanda: Lietuvos rinktinė

Pozicija: C Amžius: 27 Ūgis: 211 cm Svoris: 116 kg Gimimo vieta: Utena, Lietuva

Vyriausiasis ekipos treneris Tayloras Jenkinsas atskleidė tris starto penketo narius, tarp kurių atsidūrė ir JV. Strategas paminėjo ir Moranto bei Jacksono pavardes.

„Labai nekantrauju sužinoti, kaip susiklostys pasiruošimo stovykla. Su turima sudėtimi ir talentu tikrai mesime iššūkį. Ja, Jarenas ir Jonas bus startiniame penkete, o krašto puolėjo pozicijoje turime nemažą rotaciją, kuri leis pasitempti visiems“, – sakė Jenkinsas.

Strategas taip pat teigė, jog jam bus itin svarbu, kad visi komandos žaidėjai galėtų pataikyti iš toli bei atskleidė, kad Valančiūnas nėra išimtis.

Valančiūnas praėjusius du sezonus vidutiniškai išmesdavo po tritaškį per rungtynes, o per savo karjerą iš viso paleido 126 šūvius, tačiau galima tikėtis, kad šis skaičius bus pasiektas vien per artėjančius metus.

„Be abejo, Jonas sulauks savo progų šalia krepšio ir žinau, kad jis daug dirbo ties tritaškio linija. Žinau, jog jis dėl to nekantrauja“, – apie auklėtinį kalbėjo Jenkinsas.

Tiesa, pats Valančiūnas šiuo klausimu buvo kiek atsargesnis.

„Turiu bent truputį prisitaikyti prie šiais laikais vyraujančio žaidimo, – sakė JV. – Nesakau, jog mesiu po 7 tritaškius per rungtynes, bet prioritetas yra žaisti baudos aikštelėje, kovoti dėl kamuolių, tačiau tritaškio pridėjimas suteiks pranašumo ir jeigu būsiu paliktas laisvas, tai gali tapti puikiu ginklu man ir mūsų komandai.“

Valančiūno interviu nuo 2:36:14:

Vidurio puolėjas taip pat neslėpė, jog į Memfį jis tikrai norėjo grįžti ir būtent todėl su klubu pasirašė naują sutartį.

„Aš tikrai mėgavausi praėjusiu sezonu, kuris nesibaigė taip, kaip norėjome, tačiau per tas sužaistas rungtynes su „Grizzlies“ marškinėliais aš mėgavausi. Jie davė viską, ko man reikėjo ir pagalvojau, kodėl gi nepasilikus? Žinojau, jog komandoje bus tam tikrų pokyčių, bet noriu jaustis taip pat, kaip ir pernai bei eiti kautis dėl komandos bei komandos draugų“, – teigė Valančiūnas.

Lietuvis taip pat atkreipė dėmesį į gerą komandos atmosferą, nepaisant pokyčių sudėtyje bei aptarė jos svarbą.

„Mikroklimatas yra labai svarbus. Gera atmosfera rūbinėje persikels ir į aikštelę. Visi turi būti nusiteikę padėti vienas kitam, aukotis dėl komandos draugų. Tokie maži dalykai suteikia papildomą ataką, o papildoma ataka – taškus.

Daugumą vyrukų asmeniškai sutikau pirmą kartą, tačiau toks jausmas, kad pažinojome vienas kitą jau kurį laiką. Kai surenki vyrukus su tokia pačia pasaulėžiūra, susidaro įspūdis, kad esame geri pažįstami“, – sakė Valančiūnas.

Klausimo apie žaidimą su Valančiūnu susilaukė ir jaunasis Jacksonas, kuris tarsi patvirtino puikią atmosferą komandoje.

Paklaustas, kokio dueto galima tikėtis iš jo ir lietuvio, 20-metis nedaugžodžiavo: „Puikaus“.