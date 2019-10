Nuotr.: BNS

Nuotr.: BNS

Nuotr.: BNS

Nuotr.: BNS

Nuotr.: BNS

Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS

Įspūdingai antrąjį ketvirtį sužaidęs Vilniaus „Rytas“ fantastiška pergale pradėjo žygį Europos taurėje. Dainiaus Adomaičio vadovaujama sostinės ekipa 4 tūkstančių žiūrovų akivaizdoje 92:86 parklupdė vieną turnyro grandų – Krasnodaro „Lokomotiv“ su Mantu Kalniečiu.

„Ačiū fanams už palaikymą. Tikėkimės į kitas rungtynes ateis dar daugiau. Ačiū žaidėjams, kad jie buvo susikaupę puolimo situacijose, kuriose norėjome žaisti prieš jų gynybą, ir tuos dalykus įgyvendino.

Faktas, labai akcentavome atkovotus kamuolius, nes jie turi ir ūgį, ir atletiškumą. Draugiškose rungtynėse būdavo, kad tikrai labai dominuodavo po krepšiu ir turėdavo daug antro šanso taškų. Pavyko su tuo susitvarkyti, perimetro žaidėjai padarė gerą darbą.

Kalbant apie puolimą, jie tikrai gerai įgyvendino kai kurias idėjas ir tas man labiausiai šiandien patinka. Tai buvo geriausios rungtynės iki šiol, kalbant apie mūsų klaidas ir banguotą žaidimą. Buvome gerai susikoncentravę į dalykus, kuriuos darome“, – po dvikovos kalbėjo Adomaitis.

– „Lokomotiv“ daug klydo pirmoje pusėje. Tai buvo „Ryto“ nuopelnas ar pirmųjų oficialių rungtynių faktorius?

– Susideda abu dalykai. Manau, kad draugiškos rungtynės lieka draugiškomis rungtynėmis. Į pirmąsias oficialias rungtynes jie atvažiavo kaip favoritai. Mūsų neslėgė našta, spaudimas, tą labai akcentavome ir žaidėjams. Jeigu jie padarys klaidą gynyboje ar rizikuos, mes paprasčiausiai turime bausti su dideliu pasitikėjimu. Kitas dalykas – mūsų gynyba, buvome perdavimo linijose, gerai spaudėme, perėmėme kamuolius. Žaidėjai šaunuoliai, kad įsiklausė į tas situacijas.

– Puikios rungtynės Eimantui Bendžiui. Kiek jums smagu matyti jį augantį kaip tikrą lyderį?

– Labai smagu (šypsosi). Kiekvienas įdėjo (indėlį). Su Eimantu norėjome atakuoti puolime dėl to, kad jie mus kitoje pusėje atakavo su Johnny O'Bryantu ir po krepšiu, dėl to ir Eimantas bandė. Jis buvo tas vienas taikinys, kurį norėjome atakuoti, ypač su Eimantu. Buvo kiti, kuriuos įtraukėme į pikrenrolo situacijas, o Eimantas tokiuose dalykuose jaučiasi kaip žuvis vandenyje.

– Neeilinis antras kėlinys – pataikyta 15 metimų iš 18. Kas veikė per tą ketvirtį ir ar per savo karjerą esate matęs kažką panašaus?

– Su tokiu pataikymu tai turbūt ne, kažkaip nepamenu, kad būtų toks aukštas procentas. Būna kartais išmeti virš 20 metimų ar meti daugiau baudų, tada gali būti 40 proc., bet tokiu aukštu procentu pirmą kartą. Viskas susideda į vieną: treniruotėse ruošiesi, kur nori atakuoti, tą ir darai. Kas liečia Pako ir Eimantą, antrajame kėlinyje jie idealiai išsprendė tas situacijas, kiekvieną jų klaidą jie bausdavo. Antroje pusėje „Lokomotiv“ sureagavo ir nebeleidome to daryti.

– Kodėl nepavyko sustabdyti Johnny O'Bryanto?

– Todėl, kad jis yra NBA lygos žaidėjas. Praėjusiais metais savo komandoje Eurolygoje buvo vienas iš lyderių. Mes visų nesustabdysime. Pažiūrėkite, kokio talento komanda yra „Lokomotiv“.

– Labai solidus Dovio Bičkauskio debiutas Europos taurėje. Ką jis davė komandai?

– Solidumą, tai yra žodis, kuris atitinka. Išėjo užtikrintai, visą laiką žaidė nuo gynybos, tikrai tokius įžaidėjus, manau, treneris norėtų matyti. Įžaidėjai atlieka 15 rezultatyvių perdavimų padarydami vieną klaidą. Fantastinis rezultatas. Manau, jam debiutas irgi fantastinis.

– Cameronas Bairstow kurį laiką apšilinėjo šalia suolo, bet vis tiek žaidė. Kokia yra jo situacija?

– Žinote, kaip yra su tais australais. Kitas žaidėjas turbūt nežaistų. Cameronas truputį pasitempė raumenį, nėra nieko baisaus, bet skausmas yra. Cameronas ateina ir sako „aš žaisiu“, ir tu nieko nepadarysi. Man, kaip treneriui, tai labiausiai džiugina. Jis automatiškai kelia komandos dvasią, nes visi mato, jog ateina žaidėjas, kuris realiai galėtų nežaisti, nes turi mikro traumą ir galėtų pasitaupyti, bet jis eina, žaidžia ir kovoja.